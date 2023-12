Noa Lang attendeerde ploeggenoot: ‘Waardeloze wedstrijd van je! Je speelt alles breed en terug’

Peter Bosz is onder de indruk van de rol die inneemt in de selectie van PSV. De oefenmeester had voorafgaand het seizoen een compleet ander beeld van de aanvaller, maar is erachter gekomen dat Lang beschikt over een leiderschapsrol.

“Weet je, ik kende die jongen niet, maar ik had wel een beeld van hem. Gebaseerd op wat ik in de media las. Bij PSV vroegen ze me: ‘Peter, wat als we Noa Lang halen?’ Ik zei: ‘Oeh, dat is wel een flinke uitdaging in je selectie”, onthult Bosz in een uitgebreid interview tegenover het Algemeen Dagblad. Lang kwam uiteindelijk voor zo’n twaalf miljoen euro over van Club Brugge.

Artikel gaat verder onder video

Bosz kende Lang nog niet goed. “Inmiddels wel. En ik zeg jullie: dit gaat een leider worden. Als-ie het al niet is. In het veld, buiten het veld, beide. Hij brengt bij PSV sfeer”, vertelt de succestrainer. “Nieuwe jongens? Noa bekommert zich om hen. Ik vroeg aan Malik Tillman of hij een beetje gewend was. ‘Ja’, zei hij. ‘Noa nodigt me regelmatig uit”, gaat Bosz verder.

“Dan denk ik: dat hoef je niet te doen. Maar hij doet het wel. Gaaf.” Onlangs bekommerde Lang zich om Jordan Teze. Vlak na het eindsignaal zocht Lang zijn ploeggenoot op. “Hij zei: ‘Waardeloze wedstrijd van je. Je hebt alles breed en terug gespeeld. Speel die ballen vooruit. Dat kun je hartstikke goed. Achter iemands rug is het heel makkelijk praten. Maar in je gezicht, dat doet een leider”, sluit Bosz af.