PSV-coach Bosz botste hard met Feyenoord-icoon Van Hanegem

Peter Bosz heeft in het verleden behoorlijk gebotst met Willen van Hanegem. De huidige trainer van PSV speelde in het verleden (1992-1995) onder De Kromme bij Feyenoord, maar dat ging niet altijd even goed, herinnert toenmalig ploeggenoot John van Loen.

“Peter was een mondige speler. Dat was ook een belangrijke reden waarom hij zo vaak overhooplag met Van Hanegem”, vertelde Van Loen bij De Telegraaf. “Die was er niet blij mee dat Peter het altijd beter wist. Die hebben heel wat gebotst samen. Van Hanegem kon verbaal niet op tegen Peter, want die kon het allemaal veel beter uitleggen dan hij.”

Artikel gaat verder onder video

Van Loen herinnert weet ook nog een concreet voorbeeld te noemen: “Ik kan me nog herinneren dat Van Hanegem een keer de wedstrijdbespreking deed, omdat de assistent-trainer een Europese tegenstander was scouten. Van Hanegem wilde ineens dat we bij de spelhervattingen heel andere dingen gingen doen. Toen heeft Peter na die bespreking tegen de groep gezegd: ‘Dit gaan we niet doen, we doen het op onze normale manier.’ Dat gebeurde vervolgens ook en Van Hanegem hebben we er nooit meer over gehoord. Zo was Peter”, aldus Van Loen.

Echt de leider van de Rotterdammers was Bosz destijds echter niet, vindt Van Loen. “Ik weet niet of je kunt zeggen dat hij de leider was van dat Feyenoord, want we hadden natuurlijk ook jongens als John de Wolf en John Metgod in dat team, maar Peter was wel het brein van het elftal. Hij was heel goed in het lezen van een wedstrijd.” Bosz was na zijn periode als speler later ook als technisch directeur actief bij Feyenoord, de club waar hij zondagmiddag tegenover staat.