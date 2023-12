PSV-woedend: 'Het is ESPN gelukt om...'

Bij een verkiezing van de beste rechtercentrale verdediger van de Eredivisie in de eerste seizoenshelft, heeft ESPN geen enkele PSV’er gezet. Hoewel de Eindhovenaren met slechts zes tegendoelpunten nog zonder puntverlies aan kop gaan na zestien wedstrijden, worden Gernot Trauner, Bart Vriends en Robin Pröpper hoger ingeschat dan de achterhoedespelers van de beste ploeg van Nederland. Voor de fans van PSV was het reden om flink boos te zijn op ESPN: volgens hen hoort Andre Ramalho er zeker wél bij.

Ramalho kende een prima eerste seizoenshelft bij PSV, ondanks een aantal schoonheidsfoutjes en het feit dat Jerdy Schouten ook een paar keer in de achterhoede stond. Trainer Peter Bosz had graag een extra centrale verdediger aangetrokken vroeg in de zomerstop, maar pas op de slotdag van de transferwindow meldde PSV de komst van Armel Bella-Kotchap. De Duitser worstelt echter met zijn fitheid en staat voorlopig aan de kant.

Daardoor kan Ramalho de laatste tijd rekenen op een basisplaats. In alle zestien wedstrijden in de Eredivisie kwam hij tot dusver in actie bij de Eindhovenaren. De Braziliaan is daarmee een vaste kracht, al heeft hij wel een aflopend contract in het Philips Stadion. Het is niet bekend of Ramalho zijn verbintenis in Eindhoven wil verlengen: over concrete gesprekken is nog niets naar buiten gekomen.

