Bosz krijgt zijn gelijk: 'Ik werd uitgelachen als ik zei dat ik het een hele goede speler vind'

Peter Bosz was na afloop van het treffen tussen PSV en RC Lens in de Champions League erg te spreken over zijn centrale duo. De trainer uit Apeldoorn koos ook in de belangrijke, zo niet cruciale thuiswedstrijd tegen de Fransen voor en . Vooral eerstgenoemde is dit seizoen al vaak het mikpunt van kritiek geweest bij PSV, maar was woensdagavond een van de uitblinkers in het Philips Stadion.

PSV liet er afgelopen zomer op de transfermarkt geen misverstand over bestaan. De Eindhovenaren legden vorig seizoen weliswaar beslag op de Johan Cruijff Schaal én KNVB Beker, maar moesten in de titelstrijd al vroeg hun eerdere erkennen in Feyenoord en kenden een weinig succesvolle campagne in Europa. Daar moest Bosz verandering in zien te brengen. De trainer uit Apeldoorn liet bij zijn aanstelling weten PSV niet alleen de eerste landstitel sinds 2018 te willen bezorgen, maar zich ook te willen kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Daarvoor moest de club zich naar Bosz zijn mening wel op verschillende posities versterken. Die versterkingen kwamen er ook. PSV trok de portemonnee voor de komst van onder meer Noa Lang, Ricardo Pepi en Jerdy Schouten. Maar een nieuwe centrale verdediger, die bij de achterban bovenaan het verlanglijstje stond, kwam er lang niet. Pas op de slotdag van de transferwindow meldde PSV de komst van Armel Bella-Kotchap. De Duitser worstelt echter met zijn fitheid en staat voorlopig aan de kant. Daardoor kan Ramalho de laatste tijd rekenen op een basisplaats.

Niet alle PSV-fans zien Ramalho graag aan de aftrap verschijnen, maar Bosz heeft vanaf het begin zijn vertrouwen uitgesproken in de verdediger. Dat vertrouwen betaalt Ramalho steeds vaker terug, waaronder in de thuiswedstrijd tegen RC Lens. “Ik ben weleens uitgelachen als ik zei dat ik het wél een hele goede verdediger vind”, zei Bosz woensdagavond na afloop van het treffen met RC Lens voor de camera van RTL. “Hij maakt natuurlijk zijn fouten, maar vandaag heb je gezien dat hij volledig in zijn kracht kwam. En niet alleen hij, ik moet zeggen dat ook Boscagli… Dat is een jongen die het normaal gesproken van zijn voetballende kwaliteiten moet hebben, maar hij ging ook mee in de strijd. De jongens hebben het geweldig gedaan.”

Ramalho kreeg niet alleen van Bosz complimenten voor zijn optreden. PSV-watcher Rik Elfrink zag de verdediger eveneens uitblinken. “Ramalho deze keer bravo”, schreef de verslaggever van het Eindhovens Dagblad na de wedstrijd op X. Zelfs de kritische achterban was onder de indruk. “Heel vaak kritisch op Ramalho geweest, maar hij gaf een masterclass weg en speelde zijn beste wedstrijd in ons shirt. Mag ook gezegd worden!”, aldus een tevreden supporter.