PSV en Stewart hebben toptarget na transferwindow in januari

PSV hoopt het contract van spoedig open te breken en te verlengen. De Franse verdediger is een van de absolute uitblinkers dit seizoen onder leiding van Peter Bosz, maar heeft een aflopende verbintenis in 2025. De Eindhovenaren willen snel om tafel over een langer verblijf van de Fransman.

Dat meldt Voetbal International althans. Het contract van Boscagli loopt af en dus zal technisch directeur Earnest Stewart niet al te lang meer wachten om door te pakken. Momenteel is hij nog in de weer met de aanstaande transferwindow in januari, maar daarna staat Boscagli bovenaan het lijstje. “Het is een kwestie van tijd voordat de technisch directeur met Boscagli over contractverlenging zal gaan praten”, aldus het weekblad.

Onder trainer Peter Bosz is Boscagli uitgegroeid tot een absolute sterkhouder, een ‘pass-kanon’ en onbetwistbare schakel in het centrum van de achterhoede. “Als je naar zijn speelminuten kijkt, zie je dat hij echt bijna alles heeft gespeeld. En dat doet hij dit seizoen gewoon heel erg goed. Het gebeurt eigenlijk nooit dat elf spelers een heel seizoen goed zijn. Er is altijd wel een moment dat iemand het moeilijk heeft, en er dan anderen op staan. Maar ik vind dat Olivier een heel constant seizoen doormaakt”, loofde Bosz in het weekblad.

Met André Ramalho, Isaac Babadi en Shurandy Sambo moet PSV eigenlijk nog eerder om tafel, want dat drietal heeft een aflopend contract in de komende zomer. Dat er met Boscagli eerst haast wordt gemaakt, zegt ook veel over de status van de verdediger. In 2025 lopen naast Boscagli ook de contracten van onder anderen Luuk de Jong, Yorbe Vertessen, Armando Obispo, Mauro Júnior, Walter Benitez en Fredrik Oppegard af.