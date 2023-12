Veerman sluit vertrek bij PSV niet uit en vertelt in welke landen hij graag zou willen spelen

sluit niet uit dat hij na dit seizoen vertrekt bij PSV. De middenvelder kwam in de winter van 2022 over van sc Heerenveen en groeide al snel uit tot belangrijke kracht in Eindhoven. Ook onder Peter Bosz is Veerman inmiddels onomstreden en heeft hij zelfs een plek veroverd in het Nederlands elftal.

PSV telde in januari 2022 zes miljoen euro neer voor de komst van Veerman. Feyenoord had eveneens z’n zinnen gezet op de handtekening van de middenvelder, maar hij koos dus voor een overgang naar het Philips Stadion. Die heeft uitstekend uitgepakt. Veerman won sinds zijn komst naar PSV twee keer de KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. De Eindhovenaren zijn dit seizoen hard op weg om voor het eerst sinds 2018 landskampioen te worden. “Je voelt gewoon iets in deze ploeg… Iedere keer wanneer hij het veld oplopen, hebben wij het gevoel: wie kan van ons winnen?”, vertelt Veerman in gesprek met de NOS.

Artikel gaat verder onder video

“Het is lastig uit te leggen, ik denk dat iedereen dat gevoel bij ons heeft”, vervolgt de middenvelder. PSV won vooralsnog al z’n wedstrijden in de Eredivisie en heeft al tien punten meer dan eerste achtervolger Feyenoord. Bovendien zit het maandag in de koker voor de loting van de achtste finales van de Champions League. Het uitgelezen podium om je in de kijker te spelen bij clubs uit de Europese topcompetities. Veerman heeft een duidelijke voorkeur waar hij zijn loopbaan eventueel zou willen vervolgen. “Als ik heel eerlijk ben, zou ik het ook geweldig vinden om in Italië of Spanje te spelen, maar het is niet altijd aan jezelf.”

Een transfer na afloop van dit seizoen is in ieder geval niet onbespreekbaar. “Als alles loopt zoals het nu loopt, dan zou een transfer aan het einde van het seizoen voor beide partijen een optie kunnen zijn. Mocht het niet gebeuren, dan ben ik ook heel blij bij PSV”, aldus de Oranje-international. Veerman zal zich eerst willen richten op het veroveren van de landstitel en zo ver mogelijk komen in de Champions League. Zondagavond gaat PSV voor de zestiende competitiezege op rij. Veerman ontbrak afgelopen dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Arsenal, maar wordt zondag op bezoek bij AZ ‘gewoon’ weer aan de aftrap verwacht.