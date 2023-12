PSV-supporter tijdens AZ - PSV verwijderd uit stadion: ‘Wat is AZ toch een zielig clubje’

PSV haalde zondagavond met een 0-4 overwinning hard uit in de uitwedstrijd tegen AZ. Eén supporter van de Eindhovenaren maakte de voetbalshow in het AFAS Stadion slechts gedeeltelijk mee, omdat hij tijdens de wedstrijd uit het stadion werd verwijderd door stewards van de thuisclub.

Herman Kemper reisde PSV zondag na voor het uitduel met AZ. De supporter zat niet in het uitverkochte uitvak, maar wist wel een ticket te bemachtigen tussen het thuispubliek. De aanwezigheid van Kemper bleef echter beperkt tot slechts één helft, want in de rust werd hij uit het stadion gezet door stewards van AZ.

De reden hiervoor was dat Kemper had gejuicht bij de eerste drie doelpunten die PSV zondag maakte. Dankzij treffers van Luuk de Jong, Ismael Saibari en Sergiño Dest liep de Eindhovense formatie binnen zestien minuten uit naar een 0-3 voorspong. “Zit je een lekkere wedstrijd te kijken in het thuisvak. Je juicht want PSV maakt drie goals binnen twintig minuten. In de rust word je het stadion uitgezet. Wat is dat AZ toch een zielig clubje”, schrijft Kemper balend op X. “Het was een veiligheidsmaatregel zeiden de stewards.”

De post van Kemper leidt online tot veel discussie. Een voetbalvolger vindt het bijvoorbeeld ‘niet zo heel gek’ dat de juichende PSV-supporter uit het AFAS Stadion werd verwijderd, terwijl een ander van mening is dat ‘iedere supporter van welke club dan ook in elk stadion voor z’n club moet mogen juichen’.

Kemper zelf matigt een dag later op X zijn toon: “Ik heb gisteren in al mijn emoties geschreven dat AZ een zielige club is. Dat is onjuist en daarvoor bied ik mijn welgemeende excuses aan. AZ is een mooie club, met vriendelijke en sportieve supporters. Ik wens alle fans van AZ fijne feestdagen en een derde plaats in de eindstand”, klinkt het.