Dest reageert op berichten Ajax-supporters: 'Ik vind dat wel leuk om te horen'

vindt het ‘leuk’ om te horen dat Ajax-supporters hem afgelopen zomer graag hadden zien terugkeren in Amsterdam. De vleugelverdediger maakte in het seizoen 2019/20 furore in de Johan Cruijff ArenA, alvorens de overstap naar FC Barcelona te maken. De Catalanen stonden in de zomer open voor een vertrek van Dest, die wel in verband werd gebracht met een rentree bij Ajax, maar uiteindelijk bij PSV terugkeerde op de Nederlandse velden.

De Amerikaans-Nederlandse verdediger verliet Ajax na slechts één seizoen in de hoofdmacht al voor FC Barcelona. De Catalanen hadden ruim twintig miljoen euro over voor de komst van Dest, die 72 wedstrijden zou spelen voor de Spaanse grootmacht. Hij verruilde FC Barcelona vorig jaar op huurbasis voor AC Milan, maar zijn avontuur in Italië werd geen succes. Dest kwam slechts veertien keer uit voor AC Milan. Bij FC Barcelona was eveneens geen plek voor hem, waardoor hij afgelopen zomer opnieuw op zoek moest naar een nieuwe werkgever.

Artikel gaat verder onder video

Ajax wilde de selectie graag versterken met een linksback en aangezien Dest mocht vertrekken bij FC Barcelona, zagen Ajacieden een nieuwe samenwerking wel zitten. Maar het toenmalige bestuur van de recordkampioen maakte andere keuzes. “Daar heb ik niet echt een mening over. Er was een nieuw bestuur en zij beslissen”, vertelt Dest daarover in gesprek met De Telegraaf. “Ik vind het wél leuk om te horen dat veel mensen vinden dat Ajax mij terug had moeten halen.” Niet Ajax, maar PSV ging er uiteindelijk met zijn handtekening vandoor. Het huwelijk tussen PSV en Dest is vooralsnog een succes. Hij kwam al negentien keer in actie voor de Eindhovenaren, goed voor een goal en twee assists.

Een rentree op de Nederlandse velden spookte afgelopen zomer overigens niet meteen door het hoofd van Dest. “Eerlijk gezegd had ik in het begin helemaal niet de instelling om terug te gaan naar Nederland, maar ik kreeg ineens zo’n goed gevoel. De warmte die de mensen van PSV me gaven, had ik even nodig in mijn carrière. Weer een goed gevoel krijgen en me echt thuis voelen. Dan kan ik van daaruit weer mezelf laten zien.”