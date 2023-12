Roep om versterkingen bij Ajax klinkt luider en luider: 'Hij speelde een beroerde wedstrijd'

Dat Ajax zich in de winterstop wil gaan roeren op de transfermarkt is een publiek geheim. Volgens Jop van Kempen van Het Parool is de formatie van coach John van ’t Schip dringend toe aan versterking. De verslaggever zag donderdagavond in de tweede helft van het thuisduel met AEK Athene de tekortkomingen van twee spelers in het bijzonder aan het licht komen: en Carlos Forbs.

De opdracht was duidelijk voor Ajax in de laatste groepswedstrijd in de Europa League: winnen van AEK Athene om zich te verzekeren van een startbewijs voor de tussenronde van de UEFA Conference League. Het was op voorhand duidelijk dat het geen makkie zou gaan worden. De Amsterdammers misten Steven Berghuis vanwege een schorsing en konden ook geen beroep doen op de geblesseerde Steven Bergwijn. Ajax ging ondanks de afwezigen met een 2-1 voorsprong rusten, maar moest na de pauze vrijwel tot het gaatje gaan om de avond goed af te sluiten.

Niet in de laatste plaats omdat de personele problemen zich bleven opstapelen. Brian Brobbey had zich al in de rust laten vervangen en in de tweede helft moest ook Devyne Rensch gedwongen naar de kant. Voor Brobbey kwam Ar’jany Martha, die onder Van ’t Schip de kans heeft gekregen als linksback maar donderdagavond tegen AEK Athene aanvaller was. Rensch werd vervangen door Tristan Gooijer. Laatstgenoemde maakte zijn debuut als rechtshalf, maar speelt doorgaans in de laatste linie. Van ’t Schip vertelde na afloop dat het elftal ‘een beetje provisorisch in elkaar was geknutseld’, wat volgens Van Kempen in de tweede helft leidde tot een ‘chaotisch tafereel’.

“Als gevolg van de aankopen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat is de balans in de selectie al slecht, maar vanwege de blessures - ook Branco van den Boomen, Silvano Vos en Sivert Mannsverk zitten aan de kant - kon de trainer tegen AEK geen echte middenvelders meer inbrengen”, schrijft Van Kempen. “Daarop ging Ajax in het slot van de wedstrijd in een soort fantasieopstelling spelen. Het resultaat van al die nieuwigheid was een wankel team. Na rust moest Ajax alle zeilen bijzetten om de voorsprong te behouden.”

Dat lukte weliswaar, maar Van Kempen zag niet iedereen een goede beurt maken. “In de tweede helft kwamen de tekortkomingen van sommige spelers door het gebrek aan houvast pijnlijk aan het licht. Zo speelde middenvelder Tahirovic een beroerde wedstrijd, met veel balverlies. Ook Forbs maakte een matige indruk. De linksbenige buitenspeler kan hard rennen, maar aan de bal liet hij zelden iets van raffinement zien”, aldus de verslaggever, die overigens ook ‘lichtpuntjes’ benoemt. “Jorrel Hato, de jongste aanvoerder van Ajax ooit in een Europees duel, speelde opnieuw sterk. En ook Rensch maakte voor zijn wissel na een botsing met Diant Ramaj een sterke indruk.”