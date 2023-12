Ron Jans vervolgt weg omhoog bij FC Utrecht, Ajax houdt vijfde plaats vast

FC Utrecht heeft via een 0-2 overwinning bij Go Ahead Eagles zijn ongeslagen reeks in de Eredivisie uitgebreid naar zeven duels. De ploeg van Ron Jans vervolgde zo de weg omhoog in de Eredivisie en staat dertiende. Go Ahead Eagles liet na om Ajax weer van de vijfde plek te stoten.

Go Ahead Eagles zag vorige week tegen FC Twente (1-3) een einde komen aan een ongeslagen thuisreeks van dertien wedstrijden zonder nederlaag. Tegen FC Utrecht dat de laatste weken juist in goeden doen is, liep de Deventer club al tegen een snelle achterstand aan. Waar FC Twente vorige week al na een minuut scoorde, was het nu al na tien minuten raak. Het was Victor Jensen die een voorzet van Othman Boussaid bij de eerste paal binnentikte. Boussaid hield net als een week eerder Marouan Azarkan buiten de ploeg. Bart Ramselaar luisterde zijn eerste basisplaats dit seizoen op met een doelpunt. Voor Ramselaar zijn eerste treffer, waarmee hij zijn ploeg op een comfortabele 0-2 voorsprong zette. De thuisclub ondernam wel enkele doelpogingen, maar FC Utrecht-doelman Vasilios Barkas werd niet echt getest. Wel stond en lag FC Utrecht-aanvoerder Nick Viergever tot drie keer toe in de weg bij schoten van Eagles spelers binnen een aantal seconden.

Artikel gaat verder onder video

Go Ahead Eagles-trainer Rene Hake bracht met Oliver Edvardsen een extra aanvaller voor de tweede helft. Het betrof overigens een ‘witte wissel’ omdat Joris Kramer, na zijn al in de eerste minuut opgelopen hoofdblessure, toch niet verder kon. In de eerste paar minuten van deel twee waren de Eagles via Deijl en Edvardsen direct gevaarlijk. Via Ramselaar, die na een afgeslagen corner, de buitenkant van de paal raakte, liet ook FC Utrecht zich niet onbetuigd. Het maakte de openingsfase van de tweede helft amusant. Toch raakte de wedstrijd weer in een impasse doordat FC Utrecht de zaken snel weer op orde had en bovendien het tempo weer uit de wedstrijd haalde. De wil was er nog wel bij de thuisclub, maar het ontbrak Go Ahead Eagles aan daadkracht. FC Utrecht vond het allemaal prima en maakte niet echt aanstalten om aanvallend nog wat te ondernemen.

Door de nederlaag raakt Go Ahead Eagles de vijfde plaats kwijt aan Ajax. FC Utrecht klimt door de driepunter naar de (voorlopige?) dertiende plaats en staat nog maar zes punten achter de Deventenaren. Aankomende zaterdag gaat Go Ahead Eagles op bezoek bij Excelsior voor FC Utrecht staat die dag het thuisduel met RKC Waalwijk op het programma.