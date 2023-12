Gullit voorziet toptransfer: ‘Hij heeft zichzelf in de Premier League in de etalage gezet’

heeft veel indruk gemaakt in Engeland, zo stelt Ruud Gullit. De analist en oud-voetballer zegt maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport dat hij veel vragen heeft gekregen over de buitenspeler van PSV na de wedstrijd van vorige week in de Champions League tegen Arsenal.

PSV besloot de groepsfase van de Champions League vorige week met een gelijkspel tegen Arsenal: 1-1. Bakayoko maakte een bedrijvige indruk en heeft zich volgens Gullit nadrukkelijk in de kijker gespeeld in Engeland.

Gullit is regelmatig als analist te zien op de Engelse televisie. De oud-topspeler kreeg na PSV - Arsenal in Engeland veel vragen over Bakayoko. “Bakayoko deed wel zijn best tegen Arsenal. Hij was zichzelf in de etalage aan het zetten. Ik dacht: jij doet wel heel erg je best”, zegt Gullit met een grote glimlach. “Ze hebben mij in Engeland naar hem gevraagd. Hij begint nu wel op te vallen.”

Earnie Stewart, directeur voetbalzaken van PSV, is ook te gast. Hij prijst de ontwikkeling van Bakayoko, die dit seizoen in 27 officiële wedstrijden voor PSV goed was voor 4 doelpunten en 13 assists. De jongeling speelde deze voetbaljaargang ook nog één interland voor België. “Johan heeft natuurlijk een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Een twintigjarige jongen die meer dan dertig wedstrijden (28 in feite, red.) heeft gespeeld in de eerste seizoenshelft. Ik vind het bijzonder knap.”