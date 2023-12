Santiago Giménez baalt: 'Ik mis hem, de hele groep mist hem'

vindt het vertrek van Orkun Kökcü bij Feyenoord het grootste verlies voor de Rotterdammers in het jaar 2023. De Mexicaanse aanvaller was onder de indruk van Kökcü in zijn tijd bij Feyenoord en constateert dat veel spelers van de nummer twee van de Eredivisie terugverlangen naar de tijd met de Turkse spelmaker.

"Niet alleen ik, de hele groep mist Kökçü", geeft Giménez aan in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Behalve aanvoerder was hij ook de beste speler die we hadden vorig jaar én een goede gozer in de kleedkamer. Ik mis hem ook omdat ik binnen en buiten het veld goed met hem overweg kon", geef Giménez toe. Kökcü verdiende door zijn uitstekende seizoen bij Feyenoord een fraaie transfer naar het Portugese Benfica, dat dit seizoen echter wel iets stroever draait dan vorig seizoen.

Overeenkomsten tussen Giménez en Kökcü zag de spits van Feyenoord vorig jaar ook toen het tweetal voor het eerst samenspeelde: "Hij heeft ook die mentaliteit van willen winnen ten koste van alles en ging vaak voorop in de strijd. Turkse furie, dat lijkt wel een beetje op het Mexicaanse temperament. Maar als ik dit zo zeg, doe ik andere jongens tekort. Quinten Timber is Nederlander, maar zijn mentaliteit is ook een en al vuur", vult de Mexicaan aan.

Benfica legde afgelopen zomer een bedrag van 25 miljoen euro op tafel voor Kökcü, die namens de Portugezen in de competitie tot nog toe tien wedstrijden in actie kwam. De Turks international kwam daarin tot een doelpunt en twee assists.