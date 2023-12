Sjors Ultee onthult aanbiedingen die hij na vertrek bij Cambuur heeft gehad

Sjors Ultee heeft al meerdere aanbiedingen op zak sinds zijn ontslag als trainer van SC Cambuur, maar heeft vooralsnog nog niet toegehapt. De oefenmeester kreeg een hoop avonturen in het buitenland aangeboden, maar zit daar op dit moment niet op te wachten.

De 36-jarige trainer werd in het begin van dit seizoen ontslagen als hoofdtrainer van Cambuur, waar hij werd opgevolgd door Henk de Jong. Pijnlijk is voor de oefenmeester om te zien dat de ervaren De Jong de boel bij de club uit Leeuwarden op de rit heeft gekregen en aantrekkelijk voetbal speelt in de Keuken Kampioen Divisie. Het is voor Ultee niet het eerste ontslag, want in dat seizoen daarvoor werd hij in de Eredivisie ontslagen als hoofdtrainer van Fortuna Sittard, waar het door de onrust die er was rondom de Limburgse club lastig werken was.

De oefenmeester wacht nu geduldig af wat er voorbijkomt, al geeft hij in de podcast De Eerste de Beste van FC Afkicken wel toe dat hij al meerdere aanbiedingen heeft gehad: “Er zijn al een hoop dingen voorbijgekomen, wel ver in het buitenland”, geeft de trainer aan in de podcast. “Van Afghanistan tot Koeweit en Tsjechië. Allerlei exotische plekken waar ik mij zeker wel door vereerd voelde, maar waar mijn behoefte niet ligt. Ik ben ook nog redelijk jong, dus ik heb ook gezegd dat ik niet altijd hoofdtrainer hoef te zijn.”

Ultee staat er namelijk ook voor open om als assistent-trainer aan de slag te gaan in het betaald voetbal en sluit ook niet uit en klus als jeugdtrainer op te pakken: “Je moet in het leven dingen doen die je leuk vindt. Ik vind met mensen werken leuk en vind voetbal leuk en waar dat precies is en met wie dat is maakt mij een stuk minder uit. Ik wil gewoon plezier hebben.”