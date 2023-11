Cambuur zal balen van 'belachelijke penalty' na remise in KKD-topper

SC Cambuur en Roda JC hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden in de topper in de Keuken Kampioen Divisie (1-1). De twee ploegen, die prima presteren in de Eerste Divisie, wisten vooral in het eerste bedrijf voor spektakel te zorgen in Leeuwarden. Bij Cambuur zal men na afloop balen van het beslissende penaltymoment in het voordeel van de bezoekers uit Kerkrade.

De formatie van Henk de Jong kende in het eigen Cambuur Stadion een flitsende start. Binnen vijf minuten was het aanvaller Milan Smit die de geel-blauwen op een 1-0 voorsprong schoot, waarna Cambuur kansen kreeg om door te pakken. Die kansen werden echter niet gegrepen, waarna Roda JC beter in de wedstrijd kwam. Aan de bal liet de ploeg van Bas Sibum bij vlagen goede dingen zien in de eerste helft en na dertien minuten spelen kreeg het de uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen.

Artikel gaat verder onder video

Scheidsrechter Martijn Vos zag namelijk een overtreding van een speler van Cambuur in het eigen strafschopgebied, waarna hij naar de stip wees. Walid Ould Chikh maakte graag gebruik van deze kans en verschalkte ternauwernood Cambuur-doelman Yannick van Osch vanaf elf meter: 1-1.

Het tweede bedrijf was minder spectaculair, daar zal in Leeuwarden niet veel over nabesproken worden. Mogelijk wel over de gegeven strafschop, want op sociale media vindt men het een 'belachelijke beslissing' van Vos om de bal in het voordeel van Roda JC op de penaltystip te leggen.