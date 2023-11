Stadionspeaker Cambuur roept hele bijzondere waarschuwing voor supporters om

De stadionspeaker van Cambuur heeft de supporters van de club gewaarschuwd voor de regen die mogelijk aanstaande is in het Cambuur Stadion. Dat zei de stadionspeaker niet zo maar, want hij had daar een bijzondere reden voor.

Commentator Michiel Teeling van ESPN gaf in de tweede helft van het duel tussen Cambuur en Roda JC aan dat de stadionspeaker een supporter had gewaarschuwd, aangezien die persoon het dak van zijn auto open had staan. Er is echter regen op komst in Leeuwarden, waardoor de kans aanwezig is dat de hele auto natregent.

Artikel gaat verder onder video

Cambuur begon zondagmiddag uitstekend aan de topper tegen Roda JC, maar de gasten uit Kerkrade - die dit seizoen heel goed begonnen zijn - kwamen via een strafschop langszij in Leeuwarden. Op het moment van schrijven staat er nog steeds een gelijke stand op het scorebord (1-1).