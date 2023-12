Slot lacht 10 seconden na vraag van Driessen over Ivanusec

Valentijn Driessen heeft Arne Slot dinsdagmiddag tijdens een persmoment verrast met een vraag over . Nadat de trainer van Feyenoord in lachen uitbarstte, gaf hij de journalist van De Telegraaf toch een serieus antwoord.

Feyenoord neemt het woensdag in het kader van de KNVB Beker op tegen FC Utrecht. Het wordt de tweede keer dit seizoen dat de clubs elkaar treffen. De eerste keer was op 3 september, toen de Rotterdammers met Ivanusec als basisspeler met 1-5 wonnen. "Toen dachten we dat Ivanusec nog heel goed was. Denken we dat nou nog steeds, of niet?", vraagt Driessen, waarna Slot zijn lach niet kan bedwingen.

Na tien seconden te hebben gelachen, krijgt Driessen een antwoord op zijn vraag. "Hij heeft in de tussentijd niet heel veel wedstrijden meer gespeeld. In Utrecht was hij betrokken bij de goal van Stengs, toen gaf hij een mooie steekpass. Zo was hij afgelopen week tegen Heracles ook weer bij een aantal goede momenten betrokken. Zoals bijna voor elke speler van ons geldt, heeft hij wat aanpassingstijd nodig. Dat komt omdat wij onze spelers bijna altijd van een lager niveau halen dan waarop wij actief zijn."

Volgens Slot moet Ivanusec ook wennen aan de intensiteit van de Eredivisie. "Dat wordt weleens onderschat. Er wordt soms laatdunkend over de Eredivisie gedaan, maar ten opzichte van de Kroatische competitie ligt de intensiteit in de wedstrijden en zeker tijdens de training heel veel hoger. Dat zegt hij ook zelf. Ik denk dat Luka nog beter kan dan hij tot nu toe heeft laten zien. Op momenten heeft hij ook al echt goede dingen laten zien."