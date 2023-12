Sneijder: 'Als dat écht zo is, dan moeten de spelers van Ajax zich kapot schamen'

Andy van der Meijde vermoedt dat de spelers van Ajax afgelopen zondag tegen PEC Zwolle niet tot op het bot gemotiveerd waren. Daar was de afwezigheid van John van 't Schip volgens de oud-aanvaller de oorzaak van. Wesley Sneijder vindt dat de spelers van Ajax zich kapot moeten schamen als klopt wat Van der Meijde beweert.

Ajax gaf in de laatste competitiewedstrijd van 2023 niet thuis en liet door een laat tegendoelpunt punten liggen tegen PEC Zwolle (2-2). Van 't Schip stond vanwege de bruiloft van zijn zoon in Australië niet langs de lijn in de Johan Cruijff ArenA. Michael Valkanis nam bij zijn afwezigheid de honneurs waar.

Artikel gaat verder onder video

"Weet je wat het is", begint Van der Meijde bij Veronica Offside. "Sinds de komst van Van 't Schip is er een nieuwe emotie bij Ajax. Iedereen wil graag spelen. Vervolgens is de baas even weg en dan denken die gasten van: weet je...", insinueert de oud-aanvaller dat de spelers van Ajax zondag minder gemotiveerd waren dan de voorgaande weken.

Sneijder bestrijdt dat het puntenverlies van Ajax een motivatieprobleem was. "Het is gewoon een gebrek aan kwaliteit", stelt de oud-middenvelder, die bijval krijgt van Wim Kieft. "Als ze hadden gewonnen, dan hadden ze er in de strijd om de derde plaats heel comfortabel voor gestaan", haalt hij aan.

"Dan moet je toch nog wat meer geven?", vraagt Van der Meijde zich af. "Het publiek was ook heel matig. Het was heel erg stil in de ArenA." Sneijder vindt dat niet zo verrassend. "Andy, jij kent het Ajax-publiek als geen ander. De supporters zijn de laatste weken een beetje verwend. Dan doen ze dit. Je weet hoe het gaat. Als Ajax een resultaat boekt, wordt er weer een hoop verwacht. Als je dan thuis tegen PEC Zwolle voor vijftigduizend man speelt, dan wil je die wedstrijd toch met 5-0, 6-0 winnen? Ik kan me niet voorstellen dat de spelers denken: John van 't Schip is er niet, laten we een stapje minder doen vandaag."

Van der Meijde blijft erbij dat hij denkt dat Valkanis de spelers niet heeft kunnen motiveren zoals Van 't Schip dat had gekund. "Het komt uit jezelf, man. Als dat écht zo is, dan moeten de spelers zich kapot schamen", reageert Sneijder. "Het is toch wel vaker gezegd dat er spelers waren die onder Steijn niet echt vol gas wilden geven?", probeert Van der Meijde zijn bewering kracht bij te zetten. "Het is hoe je het wendt of keert een gebrek aan kwaliteit. Als je kijkt naar de defensie van Ajax, dan is dat het. Ajax had gewoon vijf goals tegen moeten krijgen", besluit Sneijder.