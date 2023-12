Sparta stelt zwaar teleur en wordt terecht uitgeschakeld door ADO Den Haag

Sparta Rotterdam gaat met een treurig gevoel de kerst in. De Rotterdammers liggen uit de KNVB Beker na een 2-0 nederlaag op bezoek bij een sterker ADO Den Haag.

De ploeg van Jeroen Rijsdijk bestond uit veel bekende namen die ook in de competitie het vertrouwen krijgen van de trainer, maar stelde teleur in Den Haag. ADO was de bovenliggende partij en speelde, zeker voor de rust, de nodige kansen bij elkaar. Uiteindelijk was het Daryl van Mieghem die de ploeg uit de Hofstad op een 1-0 voorsprong schoot.

In het tweede bedrijf gaf Sparta iets minder weg, maar had het zelf nog steeds moeite om tot grote kansen te komen. Er werd maar één schot op doel gelost, maar dat had ook te maken met de scherpte bij de Spartanen. In het tweede bedrijf kwam Djevencio van der Kust namelijk vrij voor ADO-goalie Tim Coremans te staan, maar faalde hij met een schot over het doel heen hopeloos in de afronding.

Ook in de slotfase kwam Sparta de achterstand niet meer te boven, want Joel Ideho wist het duel in de slotfase namens de thuisploeg te beslissen met een fraaie treffer (2-0). Daardoor gaat ADO Den Haag door naar de volgende ronde van de KNVB Beker. Een knappe prestatie van de ploeg van trainer Darije Kalezic, die ook nog eens de nodige mensen - waaronder de zieke Henk Veerman - moest missen tegen de nummer zeven van de Eredivisie.