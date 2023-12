'Spits van zes miljoen euro gewild door Ajax, Feyenoord of PSV'

De toekomst van ligt mogelijk in de Eredivisie. Volgens ProSport is de 21-jarige spits gewild door Ajax, Feyenoord of PSV.

Het Roemeense medium schrijft dat scouts van één van de clubs van de traditionele top-drie de verrichtingen van Blanuta in de gaten houden. De 1 meter 90 lange komt sinds afgelopen zomer uit voor FC U Craiova 1948.

In dienst van de Roemeense club maakte Blanuta dit seizoen vier doelpunten in veertien wedstrijden. Daarnaast was hij goed voor één assist. Zijn contract bij Craiova loopt door tot de zomer van 2028. Volgens ProSport staat een afkoopsom van zes miljoen euro in zijn contract.

Artikel gaat verder onder video

Blanuta zou in januari al een transfer kunnen maken, zo klinkt het. Ajax, Feyenoord en PSV lijken op dit moment echter niet op zoek naar een versterking voor de spitspositie. Bij Ajax kunnen Brian Brobbey, Chuba Akpom en Georges Mikautadze daar uit de voeten. Santiago Giménez en Ayase Ueda zijn de spitsen van Feyenoord, terwijl bij PSV de spitspositie met Luuk de Jong en Ricardo Pepi goed bezet is.