Spitse toont ambities en grapt met Van der Vaart: 'Dan komt hij toch nog aan de bak bij Ajax'

Als het aan Sherida Spitse ligt, wordt ze na haar spelersloopbaan trainer. Niet in het vrouwenvoetbal, maar bij de mannen. De huidige middenvelder van Ajax droomt ervan om in de toekomst als trainer aan de slag te gaan bij de club uit Amsterdam. Dat vertelde Spitse zondagavond in Studio Voetbal. Ze kon het daarbij niet laten om de draak te steken met Rafael van der Vaart.

Spitse behaalde tijdens haar loopbaan als voetballer al twee trainersdiploma’s, waaruit je al kan opmaken dat ze de ambities heeft om in de toekomst langs de lijn te gaan staan. En dat doet ze het liefst bij de mannen. “Dat lijkt me wel een uitdaging. Het is niet dat ik in het vrouwenvoetbal geen trainer wil worden, maar ik denk dat het bij mij past om aan de mannenkant te werken. Ook bij hoe ik ben als persoon. Ik zie het dus wel als een uitdaging. Ik zeg niet dat het moet gaan gebeuren, maar daar sta ik wel voor open.”

Op de vraag van presentator Sjoerd van Ramshorst of het haar droom is om bij Ajax aan de slag te gaan, reageert ze zowel bevestigend als grappend. “Ja, samen met Rafael erbij. Dan komt hij toch nog aan de bak bij Ajax”, grapte Spitse. Van der Vaart werd nog niet zo lang geleden nadrukkelijk gelinkt aan een functie bij de Amsterdammers. Maurice Steijn, na afgelopen seizoen aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax maar eind oktober alweer vertrokken uit de hoofdstad, hoopte Van der Vaart toe te voegen aan zijn staf. Dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. Op de suggestie van Spitse moest hij gelukkig wel lachen. “Maar ik ga geen pionnetjes neerzetten”, klonk het.

Veel geld bij de mannen, ‘misschien wat puurder’ bij de vrouwen

Nadat de tafel en het publiek waren uitgelachen, vertelde Spitse dat zij denkt dat het vrouwenvoetbal kan leren van het mannenvoetbal en dat dit andersom ook zeker het geval is. “Hoe wij omgaan in het vrouwenvoetbal, wat voor passie wij hebben. Ik zeg niet dat de mannen geen passie hebben voor de sport of voor voetbal, maar ik denk wel dat je van elkaar kunt leren. Het is een andere beleving en in die zin misschien ook wel een beetje een andere wereld. Het is natuurlijk ook al wat langer, het mannenvoetbal.”

Spitse denkt dat de hoeveelheid geld die bij de mannen omgaat ook een rol speelt. “Ik denk soms dat het bij ons nog wat meer uit het hart komt. Bij mannen gaat het heel veel om het geld. Bij ons is dat wel wat minder. Ik zeg niet dat ze er niets voor doen, dat zeker niet. Maar het is bij ons misschien wat puurder ofzo.”