Sprookje in Spanje duurt voort: Girona verslaat FC Barcelona en verovert koppositie

Het sprookje van Girona duurt voort. De nummer tien van het afgelopen seizoen in Spanje haalde 38 punten uit de eerste vijftien wedstrijden en bewees zondagavond andermaal dat het meer dan een outsider voor de titel is: FC Barcelona werd op eigen veld met 2-4 verslagen.

De opdracht was duidelijk voor FC Barcelona bij aanvang van de kraker in speelronde zestien. Het verschil tussen FC Barcelona en Girona was vier punten in het voordeel van de bezoekers, die de regerend landskampioen dus een flinke dreun konden uitdelen. Daar zag het er in de eerste helft ook naar uit. Girona begon brutaal en opende al na twaalf minuten de score. Na een splijtende pass vanaf de eigen helft kon Viktor Tsyhankov zo richting het doel van FC Barcelona. Hij behield echter het overzicht en gaf Artem Dovbyk een niet te missen kans. Dovbyk liet die niet liggen en maakte alweer zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Heel lang kon Girona echter niet genieten van de voorsprong. Nog geen tien minuten later hingen de bordjes alweer in evenwicht. FC Barcelona maakte dankbaar gebruik van het verschil in lengte - wat ook niet vaak voorkomt - en kwam dankzij een rake kopbal van Robert Lewandowski uit een hoekschop dus al snel langszij. De Barça-supporters zullen hebben gehoopt dat die treffer het startsein zou vormen van een blauw-rode storm richting het doel van Girona, maar dat viel aardig tegen. João Cancelo kreeg weliswaar nog een goede mogelijkheid op de 2-1, maar de beste kansen waren toch echt voor de bezoekers.

En die namen vlak voor rust dan ook voor de tweede keer de leiding. Een aanval over veel schijven belandde uiteindelijk in de voeten van Miguel Gutiérrez, die opvallend genoeg door niemand van FC Barcelona werd geschaduwd en ongehinderd richting de zestien kon bestormen. Die kon hij zelfs een paar stappen binnendringen, waarna hij - vlak voordat Frenkie de Jong hem de voet dwars kon zetten - de bal heerlijk in de bovenhoek punterde. Girona ging zodoende met een 1-2 voorsprong de rust in. Het was zeker niet voor het eerst dit seizoen dat FC Barcelona in de eerste helft twee doelpunten om de oren kreeg. Sterker nog, het gebeurde zondagavond al voor de vierde keer.

Werk aan de winkel dus voor FC Barcelona in de tweede helft. Maar dat het bij de ploeg van trainer Xavi Hernández niet liep zoals gewenst, bleek wel uit een opvallend moment vroeg in de tweede helft. Lewandowski stond klaar om een vrije trap te nemen, maar zag tot eigen verbazing dat Raphinha hem die mogelijkheid ontnam. De inzet van de Braziliaan ging naast het doel.

Girona loopt verder uit

Bovenstaand moment zou de samenvatting of het verslag normaal gesproken niet halen, maar het geeft aan hoe FC Barcelona aan het worstelen was. Ilkay Gündogan was nog het dichtst bij de gelijkmaker. De middenvelder mikte de bal richting de verre hoek, maar zag zijn inzet rakelings voorlangs gaan. Xavi hoopte met de entree van Ferran Torres en Lamine Yamal de boel voorin wat op te zwepen, maar Girona hield zich redelijk eenvoudig staande. De bezoekers hielden hun voorsprong vast en breidden die tien minuten voor het einde zelfs uit. Vaak kwam Girona in de tweede helft niet in de zestien van FC Barcelona, maar na matig ingrijpen van Jules Koundé en afronden door Valery Fernández was het duel wel voortijdig beslist: 1-3.

Daar leek het op althans. FC Barcelona maakte in de blessuretijd echter nog de aansluitingstreffer en ging in de resterende minuten nog nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker. Maar die viel niet meer. Aan de andere kant werd er nog wel gescoord: invaller Cristhian Stuani maakte de overwinning voor Girona er op aangeven van Sávio nog wat mooier op. Girona is zodoende de nieuwe koploper in Spanje. Real Madrid wordt op twee punten achterstand gezet en FC Barcelona heeft zelfs al zeven punten minder.