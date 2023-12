De Jong te laat: heerlijke pegel zorgt voor verrassende wending in derby tussen FC Barcelona en Girona

Wie dacht dat Girona halverwege de eerste seizoenshelft wel zou afhaken in de Spaanse titelstrijd, komt bedrogen uit. De nummer tien van het afgelopen seizoen in Spanje stond bij rust met 1-2 voor en ging daarmee zelfs virtueel aan de leiding in LaLiga. Girona, waar al het hele seizoen bassispeler is en ook op bezoek bij de regerend kampioen aan de aftrap verscheen, nam dankzij een geweldige treffer vlak voor rust de leiding. FC Barcelona en stonden erbij en keken ernaar.

FC Barcelona boekte vorige week een zwaarbevochten zege op Atlético Madrid en die was om meerdere redenen erg belangrijk. Niet in de laatste plaats omdat het zodoende in het spoor bleef van Real Madrid én Girona. FC Barcelona en Real Madrid werden bij aanvang van dit seizoen genoemd als gedoodverfde titelkandidaten, maar hebben met Girona een geduchte concurrent. De nummer tien van het afgelopen seizoen kon zondagavond zelfs de koppositie grijpen. Real Madrid liet zaterdag twee punten liggen bij Real Betis. Daarvan hoopte niet alleen FC Barcelona, maar ook Girona van te profiteren.

De Jong en zijn teamgenoten kunnen voorlopig fluiten naar de koppositie. Bij een overwinning werd de achterstand op Girona teruggebracht tot één punt, maar drie punten waren na de eerste 45 minuten al ver weg. FC Barcelona maakte dankzij een rake kopbal van Robert Lewandowski weliswaar de openingstreffer van Artem Dovbyk aangedaan, maar kwam vlak voor rust voor de tweede keer op achterstand. Na een aanval over vele schijven kon Miguel Gutiérrez ongehinderd doorlopen richting de zestien van FC Barcelona. Hij punterde de bal vervolgens heerlijk in de bovenhoek: 1-2.