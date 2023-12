Szymanski zorgt voor opluchting na zeldzame misser Tadic: Fenerbahçe wint Turkse topper

Fenerbahçe heeft de koppositie in de Turkse Süper Lig heroverd door een 1-3 zege op stadgenoot Besiktas. was met een doelpunt en een assist opnieuw enorm belangrijk voor Fener, maar zorgde in blessuretijd met een zeldzame misser vanaf elf meter nog voor een spannende slotfase, tot voormalig Feyenoorder het duel definitief in het slot gooide.

Galatasaray pakte vrijdagavond de eerste plek in de Süper Lig door met 3-1 te winnen van Adana Demirspor, dat deze week trainer Patrick Kluivert aan de kant schoof. Fener had dus een zege nodig op Besiktas, dat op ruime afstand van de twee stadgenoten op de derde plek bivakkeerde, om de roodgele rivaal weer voorbij te steken op de ranglijst.

Op het Besiktas Park nam Fenerbahçe na tien minuten een voorsprong toen Tadic zijn collega-routinier Edin Dzeko in stelling bracht. De 37-jarige Bosniër tekende alweer voor zijn twaalfde competitietreffer van het lopende seizoen: 0-1. Een kwartier later was het echter alweer gelijk: voormalig Arsenal- en Liverpool-middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain benutte een strafschop en bracht beide ploegen daarmee weer in evenwicht.

Een kwartier na rust zorgde Tadic, eveneens vanaf elf meter, er hoogstpersoonlijk voor dat Fenerbahçe opnieuw op voorsprong kwam. Die leek hij kort na het verstrijken van de officiële speeltijd te kunnen verdubbelen toen hij opnieuw voor een penalty mocht aanleggen, maar deze keer ranselde Besiktas-doelman Mert Günok zijn inzet uit de hoek. Het slotakkoord was echter voor Szymanksi, die op aangeven van Ismail Yüksek diep in blessuretijd op fraaie wijze de 1-3 eindstand op het bord bracht.