Tadic looft Ajax-duo: 'Dat was cruciaal en maakte ons sterk'

stelt dat de problemen bij Ajax ontstonden na het vertrek van Erik ten Hag en Marc Overmars. Het duo was in de ogen van de Serviër 'cruciaal' voor de successen die in zijn eerste jaren aaneengeregen werden, maar na hun afscheid stortte de club als een kaartenhuis in elkaar en vertrok de gewezen aanvoerder afgelopen zomer teleurgesteld naar Fenerbahçe.

In een uitgebreid interview met Voetbal International blikt Tadic terug op de wisselwerking tussen de spelersgroep en Ten Hag en Overmars, die als respectievelijk trainer en directeur voetbalzaken verantwoordelijk waren voor onder meer drie landstitels en het bereiken van de halve finale van de Champions League. "Overmars en Ten Hag waren zo bezig met de selectie, de samenstelling, de onderlinge verhouding, de spirit, noem maar op. We maakten elkaar allemaal jarenlang beter, omdat we elkaar uitdaagden, elke dag opnieuw", legt hij uit.

Artikel gaat verder onder video

"Dat gevoel was totaal verdwenen sinds het vertrek van Overmars en Ten Hag. Zij analyseerden alles en lieten niets aan het toeval over. Dat maakte ons sterk", vervolgt Tadic. Overmars moest in februari 2022 vertrekken toen aan het licht kwam dat hij zich veelvuldig schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers van de club. Enkele maanden later vertrok Ten Hag naar Manchester United, waarna zijn voormalig assistent Alfred Schreuder als hoofdtrainer voor de groep kwam te staan. In mei 2023 haalde Ajax in de persoon van Sven Mislintat eindelijk een opvolger voor Overmars.

Voordat de Duitser ten tonele verscheen legde Ajax het technisch beleid in handen van het duo Gerry Hamstra - Klaas-Jan Huntelaar. Daarnaast was algemeen directeur Edwin van der Sar er destijds nog bij en kreeg Tadic' zaakwaarnemer Milos Malenovic een rol bij de 'wederopbouw'. Tadic: "Het gat dat ontstond na het vertrek van Overmars en Ten Hag was zó groot dat allerlei mensen moesten helpen. Iedereen merkte dat het voor hen te moeilijk en complex was. Zij moesten het maar even doen, in een periode waarin vijftien spelers van de selectie vertrokken, onder wie zes belangrijke basisspelers. Dat was gewoon veel te lastig en de gevolgen hebben we in het dramatische seizoen ondervonden."

Ajax gaf meer dan 100 miljoen euro uit aan spelers als Steven Bergwijn, Calvin Bassey en Owen Wijndal, terwijl spits Brian Brobbey voor ruim 16 miljoen euro werd teruggekocht van RB Leipzig, de club waar hij een jaar eerder nog transfervrij was vertrokken uit Amsterdam. Ajax eindigde uiteindelijk als derde in de competitie onder Schreuder en diens opvolger John Heitinga. Volgens Tadic zat het probleem in het aankoopbeleid: "Als je spelers koopt, moet je verschillende karakters samenbrengen. Dat is cruciaal. De samenstelling van de selectie. Die klopte afgelopen seizoen totaal niet. En dat was allemaal het gevolg van wat er met Overmars is gebeurd."