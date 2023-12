Tadic ongehoord hard over Mislintat bij Ajax: 'Totaal absurd!'

heeft nooit wat begrepen van de aanstelling van Sven Mislintat bij Ajax. De alweer weggestuurde directeur voetbalzaken kreeg in Amsterdam alle macht in handen, maar de inmiddels vertrokken captain snapt niet hoe dat heeft kunnen gebeuren, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met Voetbal International.

“Jullie Nederlanders zijn trots op de manier waarop jullie voetbal beleven, naar voetbal kijken en zeker Ajax. De Hollandse School, Ajax-dna, noem maar op. En terecht, want jullie zijn vooraanstaand in de wereld. Denk aan Rinus Michels, Johan Cruijff, Louis van Gaal”, vertelt Tadic. “Leg mij dan maar uit: waarom moest een Duitse man opeens gaan bepalen hoe alles bij Ajax zou gaan functioneren? Totaal absurd!”

Volgens Tadic is er een heel groot verschil tussen het voetbal in Nederland en Duitsland en was het huwelijk tussen Ajax en Mislintat daarom gedoemd om te mislukken. “Je kan het Mislintat niet eens kwalijk nemen. Maar wel de mensen binnen Ajax die hem op die plek hebben neergezet en hem op deze manier hebben laten handelen. Zij maken het beleid, zij moeten het bewaken. Bij sterke mensen was het nooit op deze manier gegaan.”

Tadic sprak voor zijn vakantie een aantal keer met Mislintat. “Hij sprak heel positief over me en wilde graag dat ik bleef. Maar in alle eerlijkheid: hij voelde niet als de juiste persoon op zo’n belangrijke positie voor Ajax. Het was een gek gevoel. Ik merkte het bij hoe hij dacht en tegen voetbal aankeek, dat ik geen goed gevoel kreeg bij de richting die hij met Ajax op wilde. Qua type spelers, qua aanpak en visie. Dat is volgens mij ook wel gebleken in de afgelopen maanden.”

In het vraaggesprek benadrukt Tadic nog wel dat hij ‘absoluut niet negatief’ over Mislintat wil zijn, maar zijn uitspraken zijn dat indirect natuurlijk wel. “Bij een andere club kan zijn visie misschien wel werken. Bovendien ging hij heel professioneel met de situatie om en werkte hij mee aan een afscheid, dat heb ik gewaardeerd. Mijn liefde voor Ajax was alleen te groot om nog een seizoen in de marge mee te maken, want ik wist dat zijn koers niet de juiste was voor Ajax. En dat heeft iedereen kunnen zien.”