Ten Hag krijgt de wind van voren in de Engelse media: 'Als United dat wil, móéten ze hem nu ontslaan!'

Erik ten Hag krijgt het flink te verduren in de Engelse media na de beschamende nederlaag van Manchester United tegen Bournemouth. De ploeg van de Nederlandse oefenmeester werd op het eigen Old Trafford met 0-3 verslagen, wat logischerwijs heeft gezorgd voor de nodige kritiek. Die kritiek richt zich vooral op de trainer van The Mancunians.

In de Britse pers krijgt de coach uit Haaksbergen er flink van langs, onder meer van Jermaine Jenas, oud speler van Tottenham Hotspur: "Bij Ten Hag heb ik nog steeds geen idee. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat gaat er om in zijn hoofd? Ik kan het niet zien op het veld. Ik vraag me zelfs af of we het nog gaan zien", zegt Jenas, die niet de enige oud-speler van Tottenham is die kritisch is op het functioneren van Ten Hag. In The Daily Mail wordt zelfs gevraagd om een ontslag voor de trainer van The Red Devils.

"Als United het seizoen nog op de rails wil krijgen, dan moeten ze Ten Hag ontslaan", stelt Danny Murphy. "Het is duidelijk dat hij niet de juiste man is voor de Red Devils. Ik zie geen team dat vooruitgang boekt, maar achteruitgang. Het is niet allemaal de schuld van Ten Hag. Hij had echter wel grote invloed op het transferbeleid en geen één aankoop kan als succes worden beschouwd", doelt hij op aankopen als Antony, Christian Eriksen en Sofyan Amrabat. "Tactisch moet hij het ook beter doen, United ligt telkens open en is gemakkelijk om tegen te spel". is Murphy duidelijk.

Murphy vindt dat er per direct verandering nodig is bij Manchester United en die verandering zou er moeten komen door een ontslag voor Ten Hag. De columnist denkt dat de stap naar Manchester wel erg groot was voor de Nederlandse trainer: "Bij Ajax heeft hij nooit supersterren hoeven managen", merkt Murphy op. "Hij heeft nooit te maken gehad met het constante vergrootglas die er bij één van de grootste clubs ter wereld is."