Ten Hag liet rokende spits zijn gang gaan: 'Hij vroeg dan: 'nog even lekker gerookt'?'

Ruud Boymans rookte als profvoetballer, ook in de tijd dat hij onder Erik ten Hag bij FC Utrecht voetbalde. De oefenmeester was zelfs op de hoogte van de slechte gewoonte van de aanvaller, maar sprak hem er niet op aan.

“Ten Hag had het ook wel door”, vertelde Boymans bij Fresia en Milan parkeren de bus van ESPN. “Want ik rookte in de tijd van Utrecht, dus dat wist hij ook. Dat heeft hij mij ook nooit kwalijk genomen. Als ik dan na de wedstrijd nog een sigaretje ging roken, stond de spelersbus te wachten en was ik daar als laatste.”

Ten Hag sprak Boymans er niet op aan, integendeel zelfs. “Hij vroeg dan: nog even lekker een sigaretje gerookt? Dan gaf ik aan even te ontladen van de wedstrijd. Dan lachten we allebei”, aldus de voormalig aanvaller over zijn samenwerking met Ten Hag, voor wie hij nog altijd veel respect heeft.

“Hij weet heel goed met wie hij op welke manier om moest gaan. Hij accepteerde mij als mens en wist dat hij het toch niet kon veranderen, dus besloot hij mij dan maar een goed gevoel te geven. Hij had mij immers nodig als zijn belangrijkste spits”, blikte Boymans terug.

Boymans kwam in zijn loopbaan onder meer uit voor Fortuna Sittard en AZ en stond tussen 2014 en 2016 onder contract in de Domstad. Het waren behoorlijk productieve jaren: in zijn eerste seizoen maakte hij negen doelpunten in evenzoveel wedstrijden voordat een enkelblessure hem vanaf december aan de kant hield. Na een revalidatie die een volledig jaar in beslag nam keerde hij eind 2015 terug in het elftal en maakte hij er de laatste vijftien wedstrijden van het seizoen opnieuw tien.