Ten Hag zorgt voor verwondering met uitspraak: ‘Hij is de Shakespeare van onze tijd’

Erik ten Hag en Manchester United vervolgen de Premier League zaterdagavond (18.30 uur) met een uitwedstrijd tegen Nottingham Forest. De manager deed in zijn interview voorafgaand aan het duel één uitspraak die voor verwondering heeft gezorgd bij de supporters van de Engelse grootmacht.

“Het leven kan simpel zijn. Voetbal is heel simpel, maar simpel voetbal spelen is heel moeilijk”, zei Ten Hag vlak voor de aftrap in gesprek met het clubkanaal van United. Het citaat van Ten Hag is een klassieker van wijlen Johan Cruijff en zorgt voor verwondering op social media onder vooral niet-Nederlandse voetballiefhebbers .

‘‘Hij is de Shakespeare van onze tijd’’, reageert een supporter van United op X, voorheen Twitter, op de uitspraak van Ten Hag. Een andere fan noemt Ten Hag ‘een kaal genie’, terwijl de oefenmeester door een andere X-gebruiker wordt bestempeld als ‘filosoof’.

Ten Hag: "Life can be very simple, football is very simple, but playing simple football, that is very difficult." [MUTV] #mufc — The United Stand (@UnitedStandMUFC) December 30, 2023

That's a cold quote — Bruno Fernandes enjoyer (@Nadal_istheGOAT) December 30, 2023

modern day shakespeare — Magu 🇮🇪 (@UTD_Magu) December 30, 2023

Bald Genius — UNITED FOREVER (@UTD_FOREVER_7) December 30, 2023

watch out we got shakespeare here — harv (@HarveyyyFC) December 30, 2023