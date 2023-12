Transfervrij vertrokken Ajacied maakt indruk: 'Ongelooflijke voetballer, zo sterk en goed'

is zwaar onder de indruk van de kwaliteiten van , zo geeft de speler van Fenerbahçe aan in gesprek met Voetbal International. De linksback van de Turkse club heeft binnen en buiten het veld een goede klik met de oud-Ajacied

"Met Dusan Tadic voor me als linksbuiten is het dit seizoen heerlijk voetballen, we hebben een goede klik samen. We praten vaak in het Nederlands met elkaar, vooral in het veld moet je elkaar snel kunnen begrijpen, dus dan is het prettig om zo met elkaar te communiceren", noemt de oud-speler van NEC een voordeel op. Daarnaast is Kadioglu lovend op de manier waarop Tadic voor de dag komt bij Fenerbahçe

Artikel gaat verder onder video

"Dusan is een ongelofelijke voetballer, zo sterk en goed, echt een leider", geeft de verdediger - die in het verleden uit de voeten kwam als aanvaller - aan. "En voetballend kan hij goed de bal voor me vasthouden, waardoor ik vaak kan bijsluiten om samen gevaarlijk te worden."