Driessen verklaart succes PSV: 'Het is te simpel om het alleen op die manier te duiden'

Valentijn Driessen heeft in zijn column een lans gebroken voor Peter Bosz. De trainer uit Apeldoorn beleeft met PSV een eerste seizoenshelft om niet snel te vergeten. De Eindhovenaren wonnen vooralsnog al hun competitiewedstrijden, verzekerden zich van overwintering in de Champions League en kunnen zich deze week ook nog plaatsen voor de volgende ronde van de KNVB Beker. Volgens Driessen is het te simpel om voor de verklaring voor het succes alleen te wijzen naar de individuele kwaliteit in Bosz ter beschikking heeft.

“Het verhaal van de eerste seizoenshelft is uiteraard PSV”, begint Driessen zijn column in De Telegraaf. De Eindhovenaren eindigden in het afgelopen seizoen op de tweede plaats en moesten zodoende weer toezien hoe een andere club (Feyenoord) er met de landstitel vandoor ging. Bosz was bij zijn aanstelling in het Philips Stadion meteen duidelijk: hij wilde kampioen worden en ook Europees hoge ogen gooien. “Bosz doet iedereen versteld staan. Hij pakte de Johan Cruijff Schaal ten koste van kampioen Feyenoord en heeft op Nederlandse bodem nog geen punt gemorst. Daarbij lijkt het of hij steeds meer aanvallende spelers opstelt en ze in een steeds offensiever tactisch keurslijf perst om al zijn criticasters de mond te snoeren”, schrijft Driessen.

De chef voetbal van De Telegraaf noemt het eerste kwartier van de uitwedstrijd tegen AZ het ‘absolute hoogtepunt’. Voor de aftrap was het de vraag of de Alkmaarders partij konden bieden aan PSV. Het antwoord liet weinig aan de verbeelding over. Luuk de Jong opende al vroeg de score uit een strafschop en Ismael Saibari en Sergiño Dest zorgden voor een 0-3 tussenstand na vijftien minuten. Bosz koos in Alkmaar opnieuw voor Jerdy Schouten als centrale verdediger. “In de eerste seizoensweken filosofeerde Bosz soms over een plaats centraal achterin voor middenvelder Schouten in plaats van verdediger André Ramalho. Iedereen dacht aan zo’n optie tegen de zwakke broertjes in de Eredivisie. Maar tegendraads als Bosz kan zijn, koos hij juist in de topper tegen Feyenoord voor Schouten in plaats van Ramalho. De kampioenen van Arne Slot hadden weinig in te brengen.”

Volgens Driessen is het simpel. “Als je de bal hebt, kan de tegenstander niet scoren en om niet onder druk te komen, moet je spelers hebben die balvast zijn in de opbouw en de juiste keuzes maken. De spelers om die filosofie van de Hollandse School van Bosz te realiseren zijn Schouten, Olivier Boscagli, Joey Veerman, maar net zo goed de backs Jordan Teze en Dest”, aldus Driessen, die Luuk de Jong, Johan Bakayoko, Malik Tillman en De Jong noemt als spelers met ‘beslissende individuele kwaliteiten’. “Zo valt de reeks overwinningen en het regelmatig oogstrelende voetbal te verklaren. Toch is het te simpel om het PSV-succes alleen op die manier te duiden. Of vanwege de toptransfers van afgelopen zomer”, vervolgt de verslaggever.

PSV telde afgelopen zomer flink wat geld neer voor de komst van Noa Lang en de terugkeer van Hirving Lozano. Beiden hebben weliswaar hun waarde gehad, maar kwamen in de meeste Eredivisiewedstrijden niet eens in actie. Volgens Driessen is het succes in Eindhoven daarom vooral te danken aan de ‘denkwijze en durf van Bosz’. “Want zijn voorganger Ruud van Nistelrooij kon over acht van de elf basisspelers van PSV in Alkmaar beschikken. Alleen was de filosofie van Van Nistelrooij veel behoudender.” Driessen heeft hoge verwachtingen van de tweede seizoenshelft. “Waar het gaat eindigen voor PSV? Met het kampioenschap, de hoofdprijs die Bosz zo begeert. En met offensief voetbal zoals hij propageert en waarom je dus wel prijzen kan winnen.”