Van der Meijde schrikt van 'heel matig' en 'erg stil' publiek bij Ajax

Andy van der Meijde en Wesley Sneijder zijn van mening dat niet alleen het niveau van de spelers van Ajax ondermaats was tegen PEC Zwolle. Het viel de analisten van Veronica Offside op dat het zondag behoorlijk stil was in de Johan Cruijff ArenA.

Waar Ajax tegen PEC Zwolle niet zijn niveau van de afgelopen weken haalde, werd het team volgens Van der Meijde ook niet naar voren geschreeuwd door de supporters. "Het publiek was heel matig. Het was heel erg stil in de ArenA", stelt de oud-aanvaller van de Amsterdamse club.

Ook Sneijder vindt dat de sfeer wel eens beter is geweest in de Johan Cruijff ArenA. Verrassend vindt de recordinternational het echter niet dat twaalfde man minder aanwezig was. "Andy, jij kent het Ajax-publiek als geen ander. De supporters zijn de laatste weken een beetje verwend. Dan doen ze dit. Je weet hoe het gaat."

De supporters van Ajax hadden na de resultaten van de laatste weken meer van de wedstrijd tegen PEC Zwolle verwacht, stelt Sneijder. "Als je dan thuis tegen PEC Zwolle voor vijftigduizend man speelt, dan wil je die wedstrijd toch met 5-0, 6-0 winnen?"