Van Dijk reageert op kritiek Johan Derksen: 'Dán heb je de poppen meteen aan het dansen'

kreeg in het afgelopen kalenderjaar ontzettend veel kritiek. De centrale verdediger had in het begin moeite om zijn oude niveau weer te halen en werd mede daardoor hard aangepakt in de Nederlandse media. In gesprek met het Algemeen Dagblad wordt hij geconfronteerd met uitspraken van Johan Derksen, Marco van Basten en Kenneth Perez.

“Kritiek hoort er gewoon bij. En het is ook helemaal geen probleem als het terecht is”, vertelt Van Dijk daarover. “Maar daarin zit wel een beetje het verschil. Als voetballer weet je zelf heel goed wanneer je goed of slecht hebt gespeeld, dus óók of kritiek terecht is. Maar het komt ook voor dat opmerkingen vooral bedoeld zijn als effectbejag. Dat er dingen worden gezegd om het te kunnen zeggen.”

Artikel gaat verder onder video

“Het probleem is een beetje dat je er als voetballer eigenlijk sowieso weinig van kunt zeggen. Als je dat een keer wél doet, heb je de poppen meteen aan het dansen”, vervolgt Van Dijk, die de meeste kritiek 'via via' wel meekrijgt, ondanks dat hij zelf relatief weinig leest. “Als kritiek hevig is en negatief, kun je er als sporter ook aan onderdoor gaan. De kunst is om daar goed mee om te gaan - en ik ben best wel blij met hoe dat, zeker de laatste maanden, is gegaan.”

Ondanks de stevige kritiek in zijn eigen land, kreeg Van Dijk net als bij Oranje de aanvoerdersband van Liverpool, toen Jordan Henderson vertrok bij de Premier League-club. “Als het om leiderschap gaat, hecht ik eerlijk gezegd vooral aan hoe mijn trainers of medespelers dat zien. Volgens mij kunnen zij dat het best beoordelen. Zelf geniet ik heel erg van die aanvoerdersrol. Ik houd ervan jonge jongens te helpen, om naar het grotere plaatje te kijken, om écht betrokken te zijn.”