Van Hanegem kent één Ajacied die tien keer ontsnapte aan een rode kaart: 'Zonder overdrijven'

Willem van Hanegem zet grote vraagtekens bij de uitspraken van na de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Ajax. De aanvaller van Ajax incasseerde een directe rode kaart voor een charge op Joaquin Correa, maar zei na afloop te betwijfelen of de overtreding überhaupt een kaart waard was.

Van Hanegem zegt dat ‘best eens gevraagd kan worden’ aan Berghuis of hij ‘de weg kwijt is’. “In Amsterdam zeiden ze ook: het was pas z’n eerste rode kaart. Nou en?”, aldus Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ajax-spelers krijgen, zeker in de eredivisie, zelden rood. Denk aan Edson Álvarez, die zonder overdrijven misschien wel tien keer ontsnapte aan rood in zijn Ajax-tijd.”

In vier seizoenen voor Ajax incasseerde Álvarez drie rorde kaarten: twee directe rode kaarten in de Eredivisie en eenmaal een rode kaart in de Europa League die bestond uit twee gele kaarten. Afgelopen zomer vertrok hij naar West Ham United.

Van Hanegem, clubicoon van Feyenoord, zag zijn favoriete club zondagmiddag met 1-2 onderuitgaan tegen PSV. Het gat tussen de twee clubs is nu tien punten. “De voorsprong in de eredivisie is nu al zo groot dat de titel die club niet meer kan ontgaan”, denkt Van Hanegem. “PSV gaat landskampioen worden, Feyenoord blijft heus AZ wel voor. In december weten we eigenlijk alles al.”