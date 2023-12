Van Hanegem schrikt zich rot: 'Zo, die was slecht! Zou hij het expres doen?'

Willem van Hanegem is niet te spreken over het optreden van in de wedstrijd tussen Feyenoord en Atlético Madrid (1-3). De spits liet een goede kans liggen om te scoren en maakte een eigen doelpunt.

“Zo, die was slecht...”, vat Van Hanegem samen in de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. “Als je zit te kijken, denk je: doet hij het nou expres, ofzo? Of zou dat komen door Diego Simeone? Die zat vooraf een heel matras aan veren in zijn kont te duwen, maar hij raakte echt geen knikker.”

Artikel gaat verder onder video

Ook de andere spits kon Feyenoord niet redden, zag Van Hanegem. “Die Japanner (Ayase Ueda, red.) is ook heus een goede spits, maar die mag af en toe zes minuten spelen. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, die andere (Giménez, red.) is ook goed, maar die moet wel wakker blijven.”

Toch was er één aanvaller die Van Hanegem wél kon bekoren: Yankuba Minteh. “Dat ventje is gewoon een heel goede speler, maar er is niemand die hem helpt. Alles ging naar rechts, maar daardoor lag er elke keer heel veel ruimte aan de linkerkant. Ik begrijp niet dat ze daar niets mee deden.”