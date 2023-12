Van Hooijdonk wil 'lans breken' voor Oranje-kandidaat: 'Echt een geweldenaar'

Pierre van Hooijdonk is stellig van mening dat (22) een kans in het Nederlands elftal verdient. De jonge spits van Bologna maakt veel indruk bij de club, waar ook de zoon van Van Hooijdonk onder contract staat en Ronald Koeman moet hem een kans geven. Dat betoogt Pierre van Hooijdonk althans.

“Ik wil eigenlijk een beetje een lans breken voor iemand die de meeste mensen in Nederland heel weinig zien”, begon Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal. “Ik zie toevallig heel veel wedstrijden van Bologna, de nummer vier van Italië, dat zondagavond met 2-0 van AS Roma won. Met weer een fantastische Joshua Zirkzee.”

Artikel gaat verder onder video

Met acht doelpunten en twee assists maakt de aanvaller een goede indruk in Italië. “Wat hij op dit moment aan het doen is in de Serie A... Hij koppelt zijn goede spel nu ook aan doelpunten. Als we het hebben over het Nederlands elftal, straks in maart, voor de nummer negen positie”, gaf Van Hooijdonk mee aan bondscoach Ronald Koeman. “Echt een geweldenaar.”

Van Hooijdonk adviseerde de kijkers van Studio Voetbal om deze week de wedstrijden van Bologna tegen Internazionale in de Coppa Italia en Atalanta Bergamo in de Serie A te bekijken. Met Sam Beukema, Oussama El Azzouzi en Sydney van Hooijdonk staan er nog drie Nederlanders onder contract bij Bologna, al komen laatstgenoemden by far het minste in actie bij de Italiaanse club. Ook voormalig AZ-speler Jesper Karlsson speelt bij Bologna.