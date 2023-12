Van 't Schip staat voor belangrijke keuze: Ramaj, Gorter of toch Rulli?

In het eerste half jaar heeft Ajax drie verschillende doelmannen op goal gehad. begon als eerste keeper, maar raakte direct geblesseerd. nam zijn rol over, maar liep uiteindelijk ook een blessure op. Tot aan de winterstop stond doelman onder de lat in Amsterdam. Hoe moet John van 't Schip nu verder?

Maurice Steijn besloot na zijn aanstelling als trainer van Ajax Gerónimo Rulli te behouden als eerste doelman. Echter, liep de Argentijnse doelman tijdens de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Heracles Almelo direct een zware blessure op. Vervolgens stelde de Haagse oefenmeester Jay Gorter op, die de voorkeur kreeg van de trainer boven Diant Ramaj. Dat was opvallend, aangezien laatstgenoemde door technisch directeur Sven Mislintat met hoge verwachtingen naar de Johan Cruijff ArenA werd gehaald.

Steijn koos echter voor Gorter, maar ook hij liep - na een aantal slechte optredens in het shirt van Ajax - een blessure op. Tegen FC Utrecht kwam Ramaj binnen de lijnen wegens de blessure van Gorter en de Duitser is de rest van de eerste seizoenshelft blijven staan. John van 't Schip zag ook geen reden om dat te veranderen. Ondanks dat de Duitser ook een aantal momenten had waarop hij er niet goed uitzag, zoals in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille, maakte de 22-jarige over het algemeen een stabiele indruk. Aan de bal is Ramaj sterk, maar ook in een-tegen-een situaties komt de doelman overtuigend voor de dag.

Nu staat Van 't Schip voor een keuze: gaat hij na de winterstop verder met Ramaj als eerste doelman, waarmee hij Gorter, maar zeker Rulli, naar de uitgang lijkt te duwen? Veel Ajax-supporters lijken er vrede mee te hebben, aangezien de pas 22-jarige Ramaj Ajax in de toekomst meer op kan leveren dan Rulli, die nooit indruk heeft weten te maken in het shirt van de Amsterdammers. Inmiddels werd via Voetbal International al bekend dat Rulli zijn vertrekwens heeft ingediend bij Ajax. De doelman zit er niet op te wachten om bij de nummer vijf van de Eredivisie op de bank te blijven zitten, waarmee hij de keuze voor Van 't Schip zelf mogelijk al een stuk makkelijker maakt.