Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz kiest voor bijzonder experiment tegen Arsenal

Peter Bosz gaat naar verwachting rouleren in de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal dinsdagavond. De verwachting is dat Yorbe Vertessen en Ricardo Pepi hun debuut maken dit seizoen in de basisopstelling van de Eindhovenaren in de groepsfase van de Champions League, terwijl Bosz in de middelste linie iets anders wil zien.

Op het middenveld zijn Joey Veerman en en Jerdy Schouten niet van de partij, waardoor Patrick van Aanholt als nummer zes zal spelen. Daarmee experimenteerde Bosz eerder dit seizoen ook al, maar ditmaal voor het eerst op het allerhoogste niveau vanaf het begin. Malik Tilman en Ismael Saibari zijn de andere twee middnevelders van dienst, terwijl achterin de bekende vier namen geposteerd zijn.

Artikel gaat verder onder video

Voorin is alleen Johan Bakayoko het vertrouwde gezicht bij PSV, bij wie Luuk de Jong rust krijgt en Vertessen een basisplaats heeft bij afwezigheid van Noa Lang en Hirving Lozano. Behalve de 2,7 miljoen winstpremie staat er sportief relatief weinig op het spel, want PSV is als nummer twee al zeker van de knock-outfase in het miljardenbal. Ook Arsenal-trainer Mikel Arteta gaat naar verluidt volop wijzigingen doorvoeren met een basisplaats voor oud-Feyenoorder Reiss Nelson.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Saibari, Tillman, Van Aanholt; Bakayoko, Pepi, Vertessen

Vermoedelijke opstelling Arsenal: Ramsdale; Walters, Kiwior, Gabriel, Zinchenko; Elneny, Jorginho, Havertz; Nelson, Nketiah, Trossard