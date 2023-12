Verwachte opstelling Ajax: deze elf moeten drie punten in Waalwijk over de streep trekken

Ajax reist woensdagavond af naar Waalwijk, waar de laatste zes minuten van het in september gestaakte duel met RKC worden uitgespeeld. De Amsterdammers moeten daarin een 2-3 voorsprong zien vast te houden. Trainer John van 't Schip kan door blessures niet dezelfde elf opstellen die bij het stilleggen in september op het veld stonden. Naar verwachting stuurt hij deze elf het veld in.

Op het moment dat RKC-doelman Etienne Vaessen in september naar de grond ging na een ongelukkige botsing met Ajax-spits Brian Brobbey, stonden onder meer Jay Gorter, Silvano Vos en Amourricho van Axel Dongen in het veld. Dat drietal is nu echter geblesseerd en zal dus vervangen moeten worden. Aanvoerder Steven Bergwijn was bovendien al gewisseld, hij mag dus in het restant niet meer in actie komen en krijgt van Van 't Schip een vrije dag.

Artikel gaat verder onder video

Onder de lat zal Gorter normaal gesproken weer worden vervangen voor Diant Ramaj. De Duitser greep na de blessure van zijn teamgenoot zijn kans. Ook nu Gerónimo Rulli, de aanvankelijke eerste doelman van de Amsterdammers, terug is van zijn kwetsuur behoudt Van 't Schip het vertrouwen in de aankoop van de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Op het middenveld lijkt Benjamin Tahirovic 'de voornaamste kandidaat' voor de positie van Vos, schrijft De Telegraaf.

Voorin heeft Van 't Schip wat te kiezen door het wegvallen van Amourricho van Dongen en Bergwijn. De ochtendkrant verwacht dat de snelle Carlos Forbs in het elftal zal worden gebracht. Tot slot zal de oefenmeester ook een 'logische' wissel doorvoeren: Gastón Ávila stond op het moment van staken ook op het veld, maar is onder Van 't Schip ver weggezakt in de pikorde. Op zijn positie worden drie opties genoemd: Ar'jany Martha, Borna Sosa en Anton Gaaei. Eerstgenoemde kreeg afgelopen weekend tegen NEC (1-2 winst) de voorkeur en lijkt woensdagavond opnieuw de eerste keus te gaan worden.

Verwachte opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Martha; Tahirovic, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Forbs