Verweij: Ajax wordt ook wakker als PSV hem laat gaan

De salariseisen van Isaac Babadi bij PSV zijn behoorlijk gortig, toch zouden de Eindhovenaren er goed aan doen om de jonge middenvelder te behouden. Journalist Mike Verweij denkt dat naast Feyenoord ook Ajax wel interesse gaat tonen, als hij transfervrij kan vertrekken uit het Philips Stadion.

Het contract van de speler van Jong Oranje loopt aan het einde van dit seizoen af in Eindhoven, maar de contractonderhandelingen verlopen nogal moeizaam. Dat heeft met de enorme salariseisen van Babadi te maken: hij zou naar verluidt anderhalf miljoen euro netto per jaar willen verdienen. “Je kunt nee zeggen, maar dan loopt hij gratis de deur uit. Maar over vijf jaar gaat het je dan achtervolgen als hij voor 25 miljoen euro is weggegaan bij zijn nieuwe club”, zei Valentijn Driessen in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft kwaliteiten, die heeft hij laten zien aan het begin van dit seizoen. Maar PSV haalt spelers met nog meer kwaliteiten dan een jongen van achttien, die niet de bagage heeft die een Tillman wel heeft”, vervolgde Driessen. “Maar als je Babadi ziet spelen, dan denk: dat is wel een jongen waar veel potentie inzit. Als je hem laat gaan, dan weet je sowieso dat je niets krijgt. En als je een vervangende speler moet halen, kost dat meer dan de anderhalf miljoen euro die Babadi wil verdienen.”

Bovendien gaat de directe concurrentie in Nederland zich dan in de strijd mengen, verwacht Verweij. “De Nederlandse topclubs slapen ook niet. Hij is al eens met Feyenoord in verband gebracht”, weet de journalist. “Hij heeft daar al mee gesproken. Ik kan me ook voorstellen dat ze bij Ajax dan ook wel wakker schrikken. Het allerergst wat PSV kan gebeuren, is dat je het zelf niet doet. Je moet ook oppassen dat de kleedkamer niet op z’n kop wordt gezet en dat de oudere spelers zeggen: ‘Wat moet die snotneus met dat salaris?’ Dan kun je ook hele scheve verhoudingen krijgen. Maar bij Ryan Gravenberch bij Ajax was dat ook het geval, waar ook 1,5 miljoen euro bruto werd gevraagd. Dat was ook heel ongebruikelijk… Maar die ging uiteindelijk voor zeventien miljoen euro naar Bayern München.”