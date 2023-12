Video duikt op van Akpom die afspraak met spelers Ajax Onder 13 nakomt

De manier waarop donderdagavond zijn eerste doelpunt tegen AEK Athene vierde, was afgesproken met de spelers van Ajax Onder 13. Op social media is een video opgedoken waarin te zien is dat de 28-jarige aanvaller belooft op een specifieke manier te juichen als hij een doelpunt maakt.

De video is gedeeld door het account Ajax Youth Academy, dat niet officieel verbonden is aan de Amsterdamse club. In het 24 seconden durende filmpje spreekt Akpom met de Ajax-talenten af dat hij bij het maken van een doelpunt een saluut zal brengen. "Ik ga het doen, maar zorg er wel voor dat jullie het op Instagram zetten", spreekt hij het groepje toe.

Akpom hield zich in het Europa League-duel met AEK Athene aan zijn afspraak door na zijn doelpunt in de vijfde minuut te salueren. De aanvaller was tien minuten na rust wederom trefzeker, waarna hij diverse kansen kreeg om zijn hattrick te completeren. Een derde doelpunt van Akpom bleef echter uit.