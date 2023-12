Vink heeft hoge verwachtingen voor Feyenoord - PSV: ‘Hij is een type Griezmann’

Marciano Vink adviseert PSV om de topper van zondagmiddag tegen Feyenoord te starten met in de basis. De analist denkt dat de 22-jarige middenvelder Feyenoord pijn kan doen op vergelijkbare wijze als Antoine Griezmann midweeks deed in het Champions League-duel tussen Feyenoord en Atlético Madrid.

Feyenoord verloor dinsdagavond in de Champions League met 1-3 van Atlétio. Het elftal van trainer Arne Slot had toen geen grip op Griezmann, die vanuit de as van het middenveld voortdurend een plaag was voor de Rotterdammers. Iets lager op het middenveld speelden met name Rodrigo De Paul en Koke de Spanjaarden vaak onder de druk van Feyenoord uit.

“Ik denk dat Peter Bosz heel goed heeft gekeken naar de wedstrijd van Feyenoord tegen Atlético, hoe de twee middenvelders van Atlético hielpen om onder de druk van Feyenoord uit te komen”, zegt Vink zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. “Joey Veerman en Verdy Schouten zullen die rol nu krijgen bij PSV.”

Vink denkt dat Bosz er goed aan zou doen om Saibari op de nummer tien-positie de voorkeur te geven boven bijvoorbeeld Guus Til en Malik Tillman. De analist noemt de enkelvoudig Marokkaans international ‘een Griezmann’. “Saibari zou dat echt heel goed op de nummer tien-positie kunnen invullen. Ik denk dat hij Saibari zal opstellen. Til? Nee, waarom? In De Kuip zal je toch vrij vaak onder druk komen. Dat heeft ook Atlético gehad, alleen Feyenoord was gewoon slordig en niet goed."

“Maar als je je onder de druk wil uit voetballen, dan moet je voetballers op het middenveld hebben", vervolgt Vink. “Ik denk dat Saibari kan zwerven en in die rol van Griezmann zou kunnen spelen. En dan heb je Vertessen, Luuk de Jong en Bakayoko voorin: dat is behoorlijk goed. Ik zou Saibari op tien zetten, want Griezmann heeft echt aangetoond hoe je Feyenoord pijn kunt doen."