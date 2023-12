Voetbalfans hebben grote lol om beestje op veld: ‘Is Steven Bergwijn naar Manchester City verhuisd?’

Een opvallend beeld zaterdag vlak voor het begin van de tweede helft van Manchester City – Sheffield United. Terwijl beide teams nog aan het rusten waren, dartelde er een verdwaalde muis over het veld van het Etihad Stadum. Het beestje werd minutieus in beeld gebracht door de televisiecamera’s.

Talloze voetbalfans gingen vervolgens op social media aan de haal met het beeld. Diverse bekende voetballers, waaronder Ajax-aanvaller Steven Bergwijn, werden bespottelijk vergeleken met het muisje.

Carlos Teves we see you 😂 https://t.co/TSLXjvX4wv — Jenom🇳🇬✌️🍀 (@JenomSenju) December 30, 2023

Yeah, I was wondering why Bruno Fernandes didn't show up against Nottingham Forest tonight. https://t.co/CYUeFhnbQV — Kr4d3 4L👽 (@_krade) December 30, 2023

Wait, I thought Echeverri was staying at River for one more year? https://t.co/BvWqZaSQTi — FV (@FranHClO) December 30, 2023

Wait Bergwijn moved to Man City? https://t.co/X1TmWCGCQ3 — deb 🇳🇱 (@debineindhoven) December 30, 2023

Nice to see samir nasri back at the etihad 👍 #ARS https://t.co/slOMVYRsf8 — Yeetyfeety (@yeetyfeety) December 30, 2023

That’s just Bernardo silva https://t.co/misQ5JMEb2 — stu klopp (@StuartKlopp) December 30, 2023

Courtois has recovered quick from that ACL injury https://t.co/6kQAOCMQvO — Kuda (@kudaaa09) December 30, 2023