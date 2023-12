Voetballerij reageert vol ongeloof op uitverkiezing van ESPN: 'Gênant, is dit serieus?'

Voetballiefhebbers begrijpen weinig van de keuze van ESPN om Ajax-middenvelder Benjamin Tahirović uit te roepen tot het Johan Cruijff Talent van de Maand december. In de ogen van veel voetbalsupporters had de middenvelder van de Amsterdammers geen imponerende indruk achtergelaten in de afgelopen maand.

Elke maand kiest ESPN, mede op basis van de data van Opta, een speler van de maand en een talent van de maand. Ajax-spits Brian Brobbey werd uitgeroepen tot de speler van de maand, terwijl Tahirović werd uitverkozen tot talent van de maand. Van die laatste beslissing snappen veel voetbalsupporters weinig, zo wordt duidelijk op sociale media.

Artikel gaat verder onder video

"Echt gênant dit, hoe kiezen jullie deze spelers precies", reageert iemand onder het bericht van ESPN. "Dit is een grapje, toch?", schrijft een ander onder de post op X. "Wat lachwekkend dit zeg", voegt nog een andere supporter toe. Tahirović gaf zelf, toen hij zijn gewonnen prijs in ontvangst nam, toe dat ook hij enigszins was verbaasd over dat hij deze prijs ontving.

Benjamin Tahirović = Johan Cruijff Talent van de Maand december 👏✨ — ESPN NL (@ESPNnl) December 28, 2023 Op basis van wat? Oprecht heel benieuwd — Jiry Funke (@JiryFunke) December 28, 2023 Echt genant gewoon😂 hoe kiezen jullie deze spelers precies @ESPNnl ? — Bas Vringer (@FabreBas4) December 29, 2023