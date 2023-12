Walging om gedrag van PSV-speler: ‘Het lijkt erop dat hij Ruben van Bommel wil naaien’

Danny Koevermans heeft zich zondag tijdens het duel tussen AZ en PSV (0-4) gestoord aan . De oud-spits is van mening dat de Argentijnse doelman van PSV Ruben van Bommel een gele kaart probeerde ‘aan te naaien’.

Benítez legde in de blessuretijd van de eerste helft aan voor een verre trap. De keeper van PSV werd daarbij opgejaagd door Van Bommel. De buitenspeler van AZ kruiste voorlangs bij Benítez, die de bal nog wel weg wist te schieten maar vervolgens ter aarde stortte en theatraal naar het been greep. Van Bommel kreeg vervolgens geel van scheidsrechter Dennis Higler.

Artikel gaat verder onder video

Koevermans, zelf tegenwoordig scheidsrechter bij de amateurs, vindt het gedrag van Benítez oncollegiaal. “Het is tegenwoordig zo in het voetbal dat spelers bij het minste of geringste heel hard gaan schreeuwen als ze geraakt worden, zoals je hier ziet. Als we tegenwoordig al geen sliding meer kunnen maken om druk te geven… Er is niet zoveel aan de hand met Benítez. En dan dat schreeuwen en misbaar…”, verzucht Koevermans maandagavond in het televisieprogramma Veronica Offside.

“Het lijkt er inderdaad een beetje op dat hij Van Bommel een kaart wil aannaaien”, vervolgt de oud-spits van onder meer PSV en AZ. “Ik word er moe van. Maar het is wat het is tegenwoordig. Als je heel hard schreeuwt… Maar als jij een bal schiet en je beent zwaait door, dan is het normaal dat je soms een ander been raakt. En dat gebeurde gisteren bij Benítez. Ik vind niet dat Van Bommel hier zoveel verkeerd doet. Maar het schreeuwen en het doen van Benítez levert hier een gele kaart op.”

Wim Kieft is ook kritisch op de PSV-spelers die verhaal gingen halen bij Van Bommel. “Waar ik altijd een beetje moeite mee heb, is dat al die spelers van PSV op die Van Bommel afstormen en die keeper gaan verdedigen. Ik vind het kunstmatig laten zien: we staan achter elkaar”, verzucht de oud-aanvaller van onder meer Ajax.

© ESPN