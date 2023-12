Weghorst: 'Ik liet mijn telefoon uit mijn handen vallen en barstte in huilen uit'

heeft in een uitgebreid interview in De Telegraaf teruggeblikt op onder meer zijn transfer naar Manchester United. Het is een jaar geleden dat de Oranje-international te horen kreeg dat de club van trainer Erik ten Hag hem wilde inlijven. Weghorst kwam op dat moment uit voor Besiktas, dat hem huurde van Burnley.

Weghorst kan zich nog exact herinneren waar hij was toen hij op de hoogte werd gebracht van de interesse van Manchester United. "Het was laat in de avond toen mijn manager Simon Cziommer me belde. Ik lag al in bed, met onze dochter Daantje in mijn armen. Ik nam op en Simon zei: Wout, United wil je hebben! Ik liet mijn telefoon uit mijn handen vallen en barstte in huilen uit", blikt hij terug.

Een transfer naar Manchester United bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Besiktas wilde Weghorst namelijk niet zomaar laten gaan. "Mijn relatie met de sportdirecteur van Besiktas was heel goed en ik heb hem uitgelegd dat het mijn jongensdroom was om de wereldtop te halen. Hij zei het te begrijpen, maar de club kwam keer op keer met nieuwe aanvullende financiële eisen. Op een gegeven moment zeiden ze in Manchester logischerwijs: we hebben nu duidelijkheid nodig, anders schakelen we door naar een andere spits. Dat maakte me wel ongerust."

De onderhandelingen tussen de partijen duurden weken. Pas een uur voordat de privéjet van Istanbul naar Manchester zou vertrekken, kwam de deal rond. "Ik noem geen bedragen, maar geloof me als ik zeg dat ik zelf heel veel water bij de wijn heb gedaan om deze transfer mogelijk te maken."

Weghorst kwam in zijn eerste maanden in dienst van Manchester United opvallend veel aan spelen toe. Ten Hag gebruikte hem als diepste aanvaller, maar ook als meest aanvallend ingestelde middenvelder. "Het waren supersuccesvolle maanden, waarin we bijna niet verloren. Ik was ook heel belangrijk voor het team, als aanspeelpunt en hardwerkende schakel tussen middenveld en aanval. Alleen mijn doelpunten bleven achter. Dat knaagde aan me en was ook de reden waarom ik mijn basisplaats verloor."

Veel doelpunten maakte Weghorst, die tegenwoordig uitkomt voor Hoffenheim, niet voor Manchester United: slechts twee. Desondanks kijkt hij tevreden terug op zijn periode Manchester. "Mijn doelpunt op Old Trafford tegen Real Betis zal ik nooit vergeten en de fans waren supergek met me, omdat zij ook wel zagen dat ik er alles voor deed. Ik ben best trots dat ik zo ver ben gekomen."