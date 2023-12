Wesley Sneijder: 'Het is niet helemaal eerlijk dat niet ik, maar Messi de Ballon d'Or in 2010 won'

Wesley Sneijder denkt nog altijd wel eens na over het mislopen van de Ballon d’Or in 2010. In dienst van Internazionale won de Nederlander in dat jaar de Serie A, de Coppa Italia en de Champions League. Met Oranje bereikte hij de finale op het WK in Zuid-Afrika, maar een Gouden Bal-winst was niet aan Sneijder besteedt.

Zo eindigde Lionel Messi als winnaar van de Ballon d’Or in 2010, gevolgd door Andrés Iniesta en Xavi Hernández. Sneijder werd vierde. “Het was niet helemaal eerlijk dat niet ik, maar Messi de Ballon d’Or in 2010 won”, vertelt de oud-voetballer tegenover Alhayah TV. “Maar ik ben niet iemand die daarom huilt…”, gaat Sneijder verder.

“De Ballon d’Or is een individuele prijs, en mijn voorkeur gaat uit naar het winnen van prijzen als collectief. Als ik moest kiezen tussen een Champions League-winst of een Ballon d’Or-winst, ga ik voor de Champions League”, zegt de analyticus. Inter won de finale van het miljardenbal dat jaar met 0-2 van Bayern München Door twee goals van Diego Milito.

Met het Nederlands elftal greep Sneijder naast de WK-winst. “We verdienden het om die wedstrijd te winnen tegen Spanje, maar zij waren ongelofelijk door ons te verslaan. De WK-finale halen was een prachtige prestatie waar ik als kind van droomde en mijn hart is nog steeds gebroken van die nederlaag”, sluit Sneijder af.