Willie Overtoom weet niet wat hij leest: ‘Ontzettend slechte column over Berghuis’

Hugo Borst heeft niet bij iedereen punten gescoord met zijn column in het Algemeen Dagblad over . Laatstgenoemde was zaterdag een van de Ajax-spelers die zich uitspraken over de actie Silence Social Hate, waarmee de Amsterdammers lieten blijken het spuugzat te zijn dat voetballers zoveel hatelijke reacties over zich heen krijgen op social media. Volgens Borst mag Berghuis zelf echter ook in de spiegel kijken. Willie Overtoom vindt het een ‘ontzettend slecht’ stuk.

“Tegen hem moet ik even het volgende aanhouden: wat je zaait, is wat je oogst”, schrijft Borst in zijn column over Berghuis. “Voor wat hij zegt en uitdeelt, geldt hetzelfde. Laten we niet schijnheilig doen. Er gaat geen wedstrijd voorbij dat hij niet alles doet om te winnen.” Borst vindt dat het ‘voetballende gedeelte’ daarbij even vergeten moet worden. “Hij praat tegen zijn (directe) opponent. Hij drijft op conflict, rancune en emotie. Dat praten bestaat uit plagen, pesten en vernederen. Je krijgt als opponent het hele pakket, inclusief zijn misbaar en een rotschop van anderen. Ik heb de voorbij jaren heel wat tegenstanders (en zij die in de buurt stonden) gesproken: Berghuis is vaak een etterbak en kortsluiting dreigt bij het minste geringste.”

Artikel gaat verder onder video

Overtoom, die in het verleden in Nederland actief was voor onder meer Heracles Almelo en AZ, heeft de column van Borst met stomme verbazing zitten lezen. “Wat een ontzettend slechte column van Borst over Berghuis”, schrijft de voormalig voetballer op X. “De voetballer en persoon zijn vaak niet hetzelfde, wat je op het veld ziet wanneer het om winnen gaat is niet wat je buiten het veld ziet. Om te oordelen moet je iemand kennen en niet exact doen wat ze nu tegen gaan.”