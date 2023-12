Woede om beslissingen van Pol van Boekel: 'Dit is rood en een terugspeelbal!'

Supporters van Feyenoord en FC Utrecht zijn in de eerste helft van de bekerwedstrijd tussen de twee ploegen niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Pol van Boekel. In de ogen van supporters van Feyenoord mistte de arbiter een potentiële rode kaart voor Nick Viergever, terwijl fans van de Domstedelingen Van Boekel een zuivere terugspeelbal zagen missen.

Gernot Trauner speelde de bal in het eerste bedrijf tussen Feyenoord en FC Utrecht op opvallende wijze terug naar doelman Justin Bijlow, die de bal op besloot te pakken. Van Boekel en zijn assistenten lieten doorspelen, omdat het in de ogen van de arbitrage niet om een opzettelijke terugspeelbal zou gaan. Supporters van FC Utrecht denken daar overduidelijk anders over en hadden de scheidsrechter willen zien ingrijpen: "Kuipvrees bij de scheids. Trauner met een overduidelijke terugspeelbal, gewoon niet fluiten voor een vrije trap", schrijft een supporter van FC Utrecht op X.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van Feyenoord zagen de arbiter van dienst even later een potentiële rode kaart voor Viergever missen, die hard Feyenoord-verdediger Trauner raakte: "Wat smerig zeg, hij (Viergever, red.) heeft geluk dat er geen VAR aanwezig is", schrijft een Feyenoorder. "Dit is donkerrood", schrijft iemand anders.