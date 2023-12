Xavi Simons is één iemand bijzonder dankbaar en deelt grootse complimenten uit

heeft in gesprek met ESPN opnieuw benadrukt hoe belangrijk Ruud van Nistelrooij voor hem is geweest in zijn carrière. Vorig seizoen werkte de Oranje-international bij PSV samen met de oefenmeester en dat beviel goed. Simons is vol lof over de werkwijze van de clubloze trainer.

"Ik denk dat hij (Van Nistelrooij, red.) degene is die me op dit podium heeft gebracht", begint Simons in gesprek met ESPN. "Daar ben ik hem dankbaar voor. Hoe hij dagelijks met mij omging, dat was heel speciaal", weet de speler van RB Leipzig nog te herinneren. "Hij wist wat mij kon irriteren en hoe hij mij beter kon maken", zegt Simons, waarmee hij doelt op opmerkingen die d oud-trainer van PSV maakte op momenten dat Simons een kans had gemist: "Dan zei hij er wat van en dat irriteerde me, maar dat maakte me wel beter."



Simons luisterde veel naar Van Nistelrooij zijn adviezen, die hem onder meer hebben gebracht tot de speler die hij nu is. Simons is vaste basisspeler bij het Nederlands elftal en bij het Duitse RB Leipzig; "Uiteindelijk was hij voor het doel wel een spelertje hoor", doelt hij op het verleden van Van Nistelrooij als spits. "Dus hij wist wel wat hij zei. Ik ben hem dankbaar voor veel dingen", besluit Simons.