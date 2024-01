'Borussia Dortmund ontvangt Ajax-bod van een miljoen euro, Amsterdammers hebben flinke concurrentie'

Ajax maakt nog altijd werk van de terugkeer van Julian Rijkhoff. De voormalig jeugdspeler ligt momenteel nog vast bij Borussia Dortmund, maar staat open voor een hereniging met Ajax. Volgens Mike Verweij heeft de Nederlands recordkampioen een transfersom van één miljoen euro over voor de rentree van Rijkhoff, maar is het niet de enige club die hem op de korrel heeft. Ook FC Barcelona ziet zijn komst wel zitten.

Rijkhoff verruilde de jeugdopleiding van Ajax in de winter van 2021 voor die van Borussia Dortmund. De aanvaller scoort voor de Onder-19 van de Duitse grootmacht dit seizoen aan de lopende band, maar staat desondanks open voor een terugkeer naar Nederland. “Ajax maakt werk van de terugkeer van Rijkhoff. De spits kan bij de Duitse topclub blijven, maar heeft zijn zinnen op een terugkeer naar Amsterdam gezet. Dortmund heeft een bod van Ajax in beraad”, schrijft clubwatcher Verweij van De Telegraaf maandag.

Volgens Verweij blijft slagen in de Johan Cruijff ArenA Rijkhoff zijn ‘droom’. Als de huidige nummer vijf van de Eredivisie tot een akkoord komt met Borussia Dortmund, dan kan de centrumspits in Amsterdam zijn handtekening zetten onder een contract naar verluidt vier of vijf jaar. “Ajax heeft er vooralsnog één miljoen euro, bonussen en een percentage doorverkoop voor over om Rijkhoff terug te halen”, weet Verweij, die tevens melding maakte van de interesse van FC Barcelona. “Ook FC Barcelona ziet de komst van de aanvaller zitten. Maar in tegenstelling tot Ajax hebben de Spanjaarden nog geen bod op de Nederlander uitgebracht.”

Kelvin de Lang, die bij Ajax voorlopig de taken van technisch directeur op zich neemt en zich dus ontfermt over de samenstelling van de selectie, liet zich vorige week in gesprek met onder meer het Algemeen Dagblad nog uit over de interesse in Rijkhoff. “Nog niet. Of we ermee bezig zijn… We willen er wel een spits voor Jong Ajax bij. Julian is één van de opties, ook omdat we hem kennen omdat hij bij Borussia Dortmund nog niet veel aan bod komt.”